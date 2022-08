Poskupljenja stanova ne zaobilaze ni studente, koji sve teže financiraju nebeski visoke cijene najma stanova. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

Sve veće cijene energenata, pa posljedično režija i najamnina, jako teško pogađaju i hrvatske studente, koji iz dana u dan sve teže financiraju troškove svakodnevnog života. Novinarka Dnevnika Nove TV Lara Švigir istražila je kakve su cijene stanova u većim hrvatskim gradovima.

S tim se problemom suočava sve više studenata iz svih krajeva naše zemlje. "Prije se iznajmljiivalo svašta po velikim cijenama, ali ovo danas je, danas je vjerujem velika patnja studentima, ljudima općenito, ali studentima pogotovo", rekla je studentica Ana.



Prema ponudi u oglasniku izračunali smo prosječne cijene najama. Zagreb je očekivano najskuplji. Za 30 četvornih metara treba izdvojiti više od 380 eura. Za 45 - gotovo 450. Iza Zagreba odmah je Split, slijedi ga Rijeka koja nije znatno skuplja od Osijeka.

Cijene najma u Hrvatskoj Foto: DNEVNIK.hr

Dok u Zagrebu prosječno treba izdvojiti 385 eura za stan od 30 kvadrata, u Splitu je potrebno izdvojiti 335 eura, u Rijeci 300, a u Osijeku 280 eura za istu kvadraturu. Za stan od 45 kvadrata u Zagrebu je potrebno izdvojiti prosječno 445 eura, u Splitu 385 eura, u Rijeci 380 i u Osijeku 310.

"Naravno da to sve ima veze s inflacijom jer svi vlasnici koji uređuju i ulažu u nekretnine žele imati i povrat. Plaćaju i porez, tako da cijene imaju veze s inflacijom i s ulaganjima u nekretninu - neki ulažu više, a neki manje", objasnila je agentica za nekretnine Andrea Brkić.

Računi kao šamari: Izračunali smo koliko će vam se još isprazniti džepovi kad krene sezona grijanja

Novi udar na budžet građana, gotovo nitko ga neće moći izbjeći: "Usluge za kućanstva narasle su nam za 100 posto"



A većinom stanove - plaćaju roditelji. "Za stanove nema šanse bez nekakve poleđine roditelja, nema šanse da se studenti snađu", rekla je studentica Ana. "Previše podižu, iako je pristuna inflacija, preskupo je. Roditeljima je isto skupo, sami stan košta skoro kao jedna mjesečna plaća, tako da studenti moraju što više raditi", rekla je studentica Matea.



U nekim gradovima, primjerice Splitu, cijene nisu jedini problem. Nego i rok u kojem se studenti iz stana moraju iseliti. Tako je jedan stanodavac, na upit novinarke Ćevid, rekao da mora iseliti do 1. lipnja, unatoč trajanju predavanja i ljetnim rokovima. "Jako teško da možete ostati do sredine sedmog mjeseca, zato što je stan preko ljeta u dnevnom najmu - iznajmljuje se u turističke svrhe", rekao je.



Pa je slobodno za studente tek kada turisti odu. "Definitivno mislim da je na snazi, kako da kažem, pohlepa rentijera", rekao je student Jakov. Nazivali to pohlepom ili ne, i u ovom slučaju vrijedi zakon ponude i potražnje, ali i ono da je onaj tko ima, u neku ruku, onaj tko diktira cijene.

