Poznati obrisi poreza na nekretnine, mnogi su ogorčeni: "Uopće mi nije jasno, što ćemo raditi ako ovo nećemo?"

Miljenka Jurčenko iznajmljuje apartmane. Prvi je apartman uredila prije osam godina. U međuvremenu Miljenka je sredila još jedan apartman, a za njih će uskoro morati plaćati dodatan porez.

"Mi plaćamo članarinu turističkoj zajednici, PDV na inozemne usluge, boravišnu pristojbu i porez na postelju koji je prošle sezone porastao ni manje ni više nego 500 posto! I sad još porez na nekretnine", kaže.

Koliko će iznositi porez na nekretnine, odlučivat će jedinice lokalne samouprave. Računat će se po kvadratnom metru. Jedna od opcija je da bude između 1 i 10 eura. Unutar svakog mjesta čelnici će moći formirati različite zone - s različitim iznosima poreza.

"Ne očekujemo mi spektakularan rezultat u prvim mjesecima, ali mislimo da smo na dobrom putu", poručuje HDZ-ov Branko Bačić.



"Mi moramo mjerama koje će Vlada poduzimati stvarati ozračje koje će dovesti do smanjenja cijena kvadrata, smanjenja najma", poručuje premijer Plenković. Za to su dobili i podršku koalicijskih partnera.

"Svi oni koji su ovih godina ulagali milijune eura u nekretnine neka malo vrate državi ono što im je država dala, neka plate poreza pa neka se malo preusmjeri za socijalu", kaže saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

"Ja podupirem taj porez na nekretnine, bilo bi pravedno da oni koji imaju više, više i plate. Trebala bi se gledati vrijednost nekretnine", smatra saborski zastupnik HSU-a Veselko Gabričević.

Oporezivanje po vrijednosti sada neće biti moguće - jer registar stanovništva ne postoji.

"Mislim da u nam ovom trenutku trebaju najmanje tri godine, mi ćemo se i dalje držati postojećeg postupka", kaže Branko Bačić.

Upravo je u oporezivanju po vrijednosti ključ, smatra ekonomski analitičar Damir Novotny.

"Razlike u vrijednostima nekretnina su ogromne, između jadranske Hrvatske, gradova i mjesta u istočnoj Hrvatskoj, zbog toga je to jednostavno nepravedno. Porez na nekretnine je pravedan porez, ako postoji dobar porez - to je najbolji porez jer jednostavno ide za tim da oporezuje one koji imaju više vrijednosti u nekretninama", kaže ekonomski analitičar.

Za Miljenku s početka ove priče - ovakav je porez destimuliranje da radi svoj posao.

"I sad ćemo svi dati u trajni najam, imat ćemo stanova, a od čega će oni imati plaće? Uopće mi nije jasno, a i mi ćemo na biro jer što ćemo raditi ako ovo nećemo? Biti socijalni slučajevi? Nije nam jasno", kaže iznajmljivačica.

Iznimke će biti nekretnine koje nisu useljive, nekretnine u dugoročnom najmu i kuće za odmor.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo Diplomatska berba VIDEO Milanović imao nezgodu u berbi: "Ne da sam se zrezo, nego ono…"

Pročitajte i ovo Aurora Weiss Iznenađenje na izborima: Dodikova savjetnica u utrci za Pantovčak