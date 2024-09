Albanka prvi put pred obitelji brata i sestre koje je ubila neodgovornom vožnjom: "Emotivno, strašno i šokantno, danas sam prvi put saznao..."

Albanka Klevisa Ymeri prvi je put pred obitelji, točnije bratom i rođakinjom Katarine i Stjepana, koji su preminuli u prometnoj nesreći.



Pred sudom su izneseni detalji o optuženoj: nezaposlena, udana, primanja oko 600 eura, bez imovine, srednjeg imovnog stanja. Kobne večeri Ymeri je vozila BMW slovačkih registarskih oznaka. Na pitanje osjeća li se krivom, prevoditelj je njezinu izjavu preveo: "Kaže da se osjeća krivom, ali ne baš kao što piše u optužnici."



Prošlo je točno pet mjeseci i jedan dan od nesreće, a suđenje je na površinu iznijelo detalje cijelog slučaja. U trenutku nesreće prema izvješću sudskog vještaka Pere Todorovića iz Zagreba Albanka je neodgovorno vozila, tj. tehnički nesigurno pretjecala i nije kočila. Stjepan i Katarina nisu mogli izbjeći nesreću.



"Kočenje je bila jedina realna opcija za njega u pogledu izbjegavanja prometne nesreće", rekao je vještak Todorović.



Jedini svjedok stradao je u padu rampe s Jadrolinijina broda, stoga se čitao njegov iskaz policiji. Riječ je o vozaču vozila koje je optužena u trenutku nesreće pretjecala.



"Nakon nastanka prometne nesreće došao je iz svog vozila do bijelog BMW-a i pokušao bezuspješno otvoriti vozačeva vrata, nakon čega je došao do zadnjeg dijela vozila i vidio da je vozačica naslonjena na metalnu ogradu, a izišla je iz vozila sa suvozačeve strane", rekao je sudac Vlaho Bošković.



Albanka će o svemu svjedočiti na kraju dokaznog postupka. Sljedeće ročište zakazano je za 1. listopada, kada će u klupu za svjedoke, na poziv obrane, suvozač iz automobila koji je vozio ispred Ymeri. Za obitelj je ovo bio iznimno težak dan.



"Emotivno, strašno i u konačnici šokantno. I sam sam danas prvi put saznao da će na sljedećem ročištu biti saslušan suvozač iz auta marke Mercedes", rekao je brat poginulih Stjepana i Katarine, Viktor Đerek.

Odvjetnik obitelji nije bio prisutan, stoga ih je predstavljala zamjenica državnog odvjetnika Katarina Šoša. Majka poginulih Katarine i Stjepana danas nije bila na suđenju. Agoniju koju prolazi ispričala je u emisiji Provjereno emitiranoj prošlog tjedna.



"Nisam odmah shvatila da je to tako. Ali nakon dan i pol... Ljudi su dolazili u kuću, zvali, svi ti daju sućut, svi te žaluju, a ja se pitam kome daju žalost", rekla je majka Dragana.



Prvi dan suđenja iznjedrio je i brojna pitanja: gdje je vozač iz spornog Mercedesa? Zašto sudu nije dostavljen broj šasije automobila kojim je Albanka upravljala kako bi se došlo do crne kutije? Odvjetnik optužene nije htio pred kamere. Tražio je i da je puste iz istražnog zatvora, no sudac je to odbio.

