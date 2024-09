Umirovljenici nezadovoljni Vladinim jednokratnim dodatkom: "Oni koji su najviše radili i uplaćivali neće dobiti ništa"

Dok se Vlada hvali kako rastu mirovine, umirovljenici im poručuju da je ono što dobiju dovoljno da plate račune i kupe hranu. No za 740 tisuća umirovljenika stiže još jedna isplata.

Od 60 do 160 eura vladina je jednokratna pomoć. Tko je bio sretne ruke - sljedeći mjesec dobit će Vladin jednokratni dodatak.

"Ja ću biti sretne ruke ako to dobijem. Bilo bi još bolje da bude svaki drugi mjesec. Što nama starim ljudima treba - da platim režije i da nisam gladan", rekao je umirovljenik Mišo.

Evo tko će od umirovljenika dobiti jednokratnu pomoć i koliko. 160 eura dobit će oni s mirovinom do 350 eura. 120 eura na račun će stići onima s mirovinama do 500 eura. 80 eura pripremljeno je za one s mirovinom do 650 i 60 eura za one koji imaju mirovinu veću od toga.

"Svaki je dodatak dobrodošao, ali ne očekujemo", rekla je Ljubica iz Zagreba.

"Taj iznos ima svoju nominalnu vrijednu - nije to ništa. Oni su sebi podigli koliko, 80 posto? Digli su sebi plaće, kako ih nije sram. Meni pomognu malo djeca, ali većini nema tko pomoći", rekao je Marko iz Zagreba.

Što je, tu je - svjesni su i Vladini partneri, to nije trajno rješenje.

"Na prvu ruku dobro će im doći tih 160 eura jer to su ljudi koji svaki cent, ne svaki euro, okreću nekoliko puta", rekao je Veselko Gabričević iz Hrvatske stranke umirovljenika.

I sindikat svaku pomoć pozdravlja, no jednokratne mjere ipak ne dobiju svi.

"Umirovljenici koji su najviše radili i najviše uplaćivali neće dobiti ništa. To je tzv. trinaesta mirovina ili dodatak koji bi trebali dobiti svi umirovljenici", rekla je Štefica Salaj iz Hrvatskog sindikata umirovljenika.

Ako se pita umirovljenike, s tim iznosom svaki mjesec bili bi zadovoljni.

"Trebalo bi mi 600-700 eura minimum", rekao je Mišo.

"Hiljadarku ako ste sami i bogzna bi li bilo dosta", rekla je Stela iz Zagreba.

1. listopada je i prosvjed u Zagrebu - ovo je glavni zahtjev.

"Upravo ta prosječna mirovina od 60 posto prosječne plaće - znači 790 eura. S time bi većina pa mogla živjeti", rekao je Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno.

Ne preostaje im ništa nego držati glavu iznad vode.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo Objavljene šokantne snimke FOTO/VIDEO Prije rata u ovom je gradu živjelo 17.000 ljudi, a sada je gotovo u potpunosti uništen

Pročitajte i ovo Nezavisna Tomaševiću poručila "nabijem vas" pa najavila kandidaturu: Tko je žena koja će ići u utrku za gradonačelnicu Zagreba?