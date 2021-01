Prije točno dva tjedna Petrinju je pogodio razorni potres od 6,2 po Richteru. U selima i zaseocima mnogi ni danas nemaju krov nad glavom, spavaju u garažama, po štagljevima, dok se na tlu ledi snijeg, a temperature padaju ispod nule. Kuhanje i distribuciju toplih obroka jučer je počela preuzimati državna tvrtka Pleter, no ni ugostitelji još neće otići.

* Tvrtka Pleter počela je preuzimati kuhanje toplih obroka

* Prognoza je i za danas povremeni snijeg

Tijek događaja pratite u nastavku.

7:30 Oblačno uz povremeni slab snijeg koji će poslijepodne postupno prestati. Vjetar će biti slab i još prijepodne umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 1, a navečer u padu prema -2 °C, piše DHMZ u prognozi za Sisačko-moslavačku županiju.

Jutro će i sutra biti ledeno, temperature će se spuštati do -6. U srijedu ujutro vjerojatno je i malo snijega.

U četvrtak umjereno, povremeno pretežno oblačno uz susnježicu i snijeg. Moguće je stvaranje novog tanjeg snježnog pokrivača (do 3 cm). Poslijepodne su ponovno moguća češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima. U petak djelomice sunčano uz povremeno više oblaka te većinom bez oborine. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka od -5 do -2, a najviša dnevna od 1 do 4 °C, kaže DHMZ

7:10 Manje od tjedan dana je do početka nastave, a kada će početi u Banovini, ovisit će od škole do škole. Od 58 pregledano je 55 škola u Banovini, njih devet dobilo je crvenu naljepnicu, neuporabljive su, žutu 12, a zelenu 32 objekta. Mnoga su djeca iseljena, mnoga ne mogu do tableta, školske torbe...

7:00 Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović dva tjedna nakon razornog potresa: "Osjećaj da sam izgubio grad neću zaboraviti, ali moramo se boriti da ne izgubimo ljude."

6:45 Nakon što su posljednjih 13 dana za građane kuhali šefovi iz cijele Hrvatske, uključila se država. Tvrtka Pleter preuzima organizaciju, ali ni kuhari volonteri ne odlaze u potpunosti. Dio njih i dalje će ostati i pomagati sa strane.

Vojska je počela uređivati zemljište na Sajmištu, u Petrinji. Tamo bi se trebalo smjestiti kontejnersko naselje. Prvi obrisi, najavili su u ponedjeljak, trebali bi biti vidljivi za dva tjedna.

6:30 Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak kako će stajalište o istražnom povjerenstvu zauzeti kad službe na terenu provjere koliko je zgrada stradalih u potresu bilo obnovljeno nakon rata.

