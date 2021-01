U Banovini je sada podjednako važno obnoviti kuće, ali i oživjeti gospodarstvo. Na sastanku o revitalizaciji gospodarske aktivnosti na potresom pogođenom području danas u Sisku najavljene su mjere za pomoć.

"Čuli smo, nakon današnjeg sastanka u Sisku da su pripremljene izuzetno povoljne kreditne linije, Hrvatska banka za obnovu i razvoj također će odraditi svoj dio posla, i to su dobre vijesti.

No problem je ovdje nešto drugo, problem je što vremena nema i te male i srednje poduzetnike treba negdje smjestiti. Naime, od 3000 malih i srednjih poduzetnika koliko ih je u Sisačko-moslavačkoj županiji, njih više od 700 je pretrpilo takva oštećenja da više jednostavni ne mogu raditi ni funkcionirati u svojem poslovnom prostoru“, rekao je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak dodajući kako su tu posebno ugroženi tradicijski obrti poput urara, zlatara, trgovaca, javni bilježnici, stomatološke ordinacije koje su u pravilu smještene u centru grada.

"Do prije dva tjedna u glavnoj ulici u Petrinji bilo je 20-ak ureda i trgovina. Te ljude sad treba staviti ili u kontejnersko naselje ili eventualno u neku zgradu u vlasništvu države koja bi se mogla iskoristiti kako bi ovi ljudi mogli nastaviti nesmetano raditi i osigurati plaće svojim zaposlenicima i ta utrka s vremenom je ovdje ključna stvar“, rekao je Jarak. Istaknuo je kako je u Petrinji i večeras izuzetno hladno, srećom bez snijega.

"Ta utrka s vremenom se vodi na više frontova, a to znači da se što prije treba napraviti to kontejnersko naselje , Hrvatska vojska užurbano radi, ali i četiri logistička centra jer veliki kamioni ne mogu doći do manjih, zabačenih sela. HGSS je također na terenu i sve druge žurne službe, i pokušavaju pomoći tim starim i nemoćnim ljudima koji šalju svoje apele i mole da im se pomogne jer je dolaskom promjene vremena i zahlađenjem njihov ionako težak život postao još kompliciraniji“, zaključio je Jarak.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr