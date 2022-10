U Zagrebu sve je češća pojava divljači na ulicama. Dnevnik Nove TV došao je do novih snimki zabrinutih stanara.

Deseteročlana obitelj u mirnoj noćnoj šetnji gradom. Neočekivane goste snimio je Dario tek nekoliko metara od svoje kuće.

"Primijetio sam veliku obitelj divljih svinja. Dosada nikad nisam vidio toliko broj na jednom mjestu. Zapravo, one znaju zalutati ovdje u potrazi za hranom, ali jedna ili dvije maksimalno. Sad ih je bilo jako puno", prepričava Dario Draštata.

Divlje svinje - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Divlje svinje viđene su sinoć i u Markuševcu. Suzana Čičak zbog njih je odustala od svog vinograda. Kaže da su ga cijelog prerovale.

"Dovoljno je kad vidite dvije krmače sa svojim mladuncima. To su vam svih uzrasta od manjih do većih i stvarno rade veliku štetu", žali se upozoravajući da su godinama pisali peticije no da je divljih svinja sve više.

Da je divljih svinja sve više, prvi je izvijestio Dnevnik Nove TV prije četiri mjeseca. Lovci su tada održali sastanak s Tomaševićem da se postavi više hvataljki za divljač, ali to još nije realizirano.

Divlje svinje - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"U gradu su nama vezane ruke jer po Zakonu o lovstvu ne možemo loviti 300 metara od kuće, a tu se divlja svinja trenutno nalazi", kazao je Hrvoje Kukas iz Hrvatskog lovačkog saveza.

"Pitanje je dana kad se budu šetale po Zrinjevcu"

Iz Grada Zagreba odgovaraju da pripremaju odstrel. Ovih dana će podnijeti zahtjev resornom Ministarstvu radi odobrenja dodatnog odstrela 70 grla divljih svinja.

Divlje svinje - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Lovci kažu da su sve bliže urbanijim dijelovima grada. Šetaju i oko trgovačkih centara, a viđene su u Perjanici, Španskom, Prečkom, Maksimiru i Marukuševcu.

Divlje svinje uništile tone grožda i drugih usjeva. Uzgajivač istarskog češnjaka: "Morao sam na sudu tražiti odštetu"

VIDEO/FOTO Sudbina nedovršene bolnice u Zagrebu: Umjesto pacijenata pune ju - svinje

"Ja sam prije godinu i pol izjavio da je samo pitanje kad se budu šetale po Zrinjevcu“, poručio je poluozbiljno Kukas.

Ako dođu blizu njih, školarci će ih prepoznati. Danas su o njima učili u Lovačkom muzeju. "Imaju velike kljove i veliko krzno“, opisuje ih učenik Ivan, a Dominik je dodao da imaju crne oči i jako oštre zube.

Divlje svinje - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Napadi na ljude nisu zabilježeni. Agresivne su ženke koje brane svoje mlade. Iz Grada savjetuju ljudima da im ne prilaze.

Više o divljim svinjama u Zagrebu možete pogledati u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.