Haski Yuki je nestao prošle nedjelje u Bregovljani kraj Pušće, a njegov vlasnik, koji je taman prije toga čuo dva pucnja, sumnja da su ga ubili lovci tamošnjeg lovačkog društva. Oni tvrde da nisu krivi, a policija kaže da slučaj nije u njihovoj nadležnosti.

''Kao da mi je netko ubio dijete“, komentirao je Miljenko Bernfast nakon što je njegov pas Yuki nestao prošle nedjelje stotinjak metara od njegove vikendice u Bregovljani kraj Pušće. On smatra da je riječ o ubojstvu i sumnja da su krivci lovci tamošnjeg lovačkog društva ''Fazan'' iz Pušće.



Yuki, nestali haski, imao je u ogrlici ugrađen GPS, koja je Miljenku pomagala da ga ima pod nadzorom s obzirom na to da je Yuki znao izrovati zemlju ispod ograde kuće i izaći van.

''U jednom trenutku čuo sam dva pucnja...''

''U jednom trenutku čuo sam dva pucnja, a GPS se zamrznuo. Došao sam na mjesto koje je GPS posljednje locirao, no psa tamo više nije bilo. Nestao je, a GPS je prestao raditi'', ispričao je Miljenko za DNEVNIK.hr. Pretpostavlja da su ga spremili i odnijeli oni koji su pucali u psa kako bi zameli tragove. Kazao je i da na mjestu do kojega ga je doveo GPS nije pronašao tragove krvi.



Yukiju su presudili lovci, smatra Miljenko, koji upozorava i da to nije izoliran slučaj, naime, brojni mještani okolnih sela, kaže, žalili su na nenajavljenu pucnjevu lovaca koji su i ranije navodno imali slične ishode, a strahuju i da bi sljedeća žrtva mogao biti netko od ljudi.



''Svaki naš lov je najavljen'', ustvrdio je tajnik prozvanog Lovačkog društva ''Fazan'' Andrija Studak za DNEVNIK.hr izrazivši tugu što je došlo do ovog događaja. Potvrdio je da ga je kontaktirao vlasnik ustrijeljenog psa naglašavajući da je to prvi put da su, od osnutka društva, zaprimili poziv ovakve vrste.



Studak je otklonio bilo kakvu mogućnost da je netko iz njegovog lovačkog društva ustrijelio psa uz tvrdnju da taj dan ni jedan lovac nije izašao na lovište pozivajući se na evidenciju društva: ''Svaki naš lovac koji izlazi mora proći kroz sustav evidencije. Kod nas je sve regulirano i evidentirano''.



''Našem društvu su psi jako bitni. Lovac bez psa nije lovac'', poručili su iz lovačkog društva i istaknuli da su Miljenku čak ponudili i pomoć u vidu pregledavanja terena kako bi pokušali pronaći njegovog psa.

U konkretnom slučaju oni sumnjaju da je riječ možda o krivolovu, naime, otklanjajući svoju odgovornost za ovaj događaj, iz lovačkog su društva poručili da je pitanje koliko se protuzakonitog oružja svakodnevno dostavi MUP-u.



Iz Službe za gospodarenje s lovištima i divljači pri Ministarstvu poljoprivrede za DNEVNIK.hr su istaknuli kako je u policijskoj nadležnosti da utvrdi okolnosti događaja, no iz policije su Miljenku poručili da je to lovno područje i da oni s tim nemaju ništa.

Kako lovišta smiju biti tako blizu naseljima?

No, problem lovnih područja koja okružuju naseljena mjesta i nemili slični događaji, nažalost, nisu novost i već godinama i građani i organizacije za zaštitu životinja upozoravaju na problematične zakonske odredbe kada je riječ o sigurnosti u blizini lovišta.



''Nemoguće je izdvojiti naselja“, ustvrdio je za DNEVNIK.hr Tomislav Žuglić iz Ministarstva poljoprivrede, dodavši da na područjima oko naselja ne može biti ustanovljeno lovište.



Zakonom o lovstvu je zabranjeno loviti divljač u pojasu 100 metara od granice naselja, odnosno 300 metara od granice naselja koja broje više od 10.000 stanovnika u nizini i prigorju te 200 metara od granice naselja većih od 10.000 stanovnika u brdsko-planinskim područjima.



Lovište se ne smije ustanoviti niti na miniranim područjima, moru, ribnjacima, zaštićenim dijelovima prirode, javnim cestama, vojnim površinama, a spominje se još i građevinsko područje, no nigdje izrijekom ne piše da se lovište ne smije ustanoviti na području naselja.