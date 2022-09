Berba je u istarskim vinogradima tek započela, a divlje svinje već su uništile tone grožđa. Svakodnevno siju štetu sjeverom istre, a uz sve aktivnosti lovaca samo ih je više.

Na mnogim vinogradima ne treba niti doći brati, jer su posao odradile – divlje svinje. Čopor je u vinogradu, pojeo ili uništio više od 2 tone grožđa.

"Sad će tek masovno doći, po 200 do 300 komada, to je užas samo ih gledati", rekao je vinar Franco Cattunar. Električni pastiri i repelenti, kaže, ne znače im ništa. A do kraja berbe ima još mnogo vremena.

"Ako želite kvalitetno grožđe, moram ga čuvati još mjesec dana, a ja u mjesec dana ne uberem ništa, jednostavno je sve za baciti", ispričao je vinar.

U jednakim je problemima i njegov kolega.

Lani je ostao bez 10 tona grožđa, ove, kaže, može ostati samo bez koje tone više jer su u vinograde došle ranije nego prošlih godina.

"Najgore je kada "stara" ima mlade pa ona trga lomi, čak i lozu lomi, trga dolje na pod da jedu na podu. Znači, osim na grožđu napravi štetu i na lozi", ispričao je vinar Gianni Ravalico.

A sve ih je više, napominju. Iako je resorno Ministarstvo dopustilo lov noću, ukinulo lovostaj na divlju svinju i naredilo da se njihov broj prepolovi. A nekim gradovima dopustilo i lov izvan lovišta.

"Stvarno ne znate kako će reagirati i jesu li pitome ili će krenuti agresivno. Imali smo do sada u selu, odnosno mjestu, do sada i napada na pse", rekao je Nenad Seferagić, Pula. Pa dok su one oko kuće, napominje – ne izlazi se.

Treba stati na kraj ovome

Reporterka Nove TV Lina Dollar razgovarala je s jednim od poljoprivrednika.

Za štetu od divljači odgovoran je lovoovlaštenik ako su obje strane poduzele odgovarajuće mjere za sprječavanje šteta. Ako se ne postigne sporazum, oštećenik se može obratiti nadležnom sudu radi naknade štete.

A to je napravio i Dario Antonac, uzgajivač istarskog češnjaka koji je imao velikih šteta.

"Morao sam na sudu tražiti odštetu jer u zadnjih godinu i pol ne mogu se obraniti od divlji svinja. Ukupna šteta je 160.000 kuna. Sud je sad u završnoj fazi i vidjet ćemo što će biti. Ne želim nikoga kriviti, ali treba stati na ovome, neka svatko radi svoj posao. Ne isplati mi se baviti poljoprivredom, ako se ponovi još jedna ovakva godine više neću imati sjemena za sadnju istarskog češnjaka", rekao je Antonac.

