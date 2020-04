Simbol grada Zagreba i katoličke vjere u Hrvata uskoro ostaje i bez dijela sjevernog tornja. Oko katedrale se počela postavljati mega dizalica koja će u komadu nastojati skinuti napukli toranj. Istovremeno, zbrajaju se štete nastale u potresu i na školama te ostalim nekretninama.

Oko katedrale u Zagrebu postavlja se grdosija od 120 metara koja će spustiti dio sjevernog tornja. Dizalica će imati nosivost od 500 tona. Za izvođače je to vrlo delikatan pothvat.

"To je posao koji nije nitko baš radio, čak ni dizaličari nisu to radili. Razmatramo sve mogućnosti. Morat ćemo upotrijebiti i vjerojatno nekakvo kontrolirano rušenje eksplozijom nekih dijelova, da ne bi došlo do nekontroliranog pada", kaže projektant obnove katedrale Damir Foretić.

Predsjednik Milanović zahvalio volonterima statičarima na nesebičnom angažmanu i trudu nakon potresa u Zagrebu

Zagrepčani čiji su domovi neuporabljivi nakon potresa oslobođeni plaćanja režija. Štetu dronovima snima i HGSS

Cilj je dio tornja, koji se pomaknuo za 15-ak centimetara, spustiti u komadu. Područje oko katedrale se zatvara, a sve počinje kroz tjedan dana. ''Jedno je dizati nekakve velike terete, vjetroelektranu, nekakav trup ili nešto. Ovdje ne znate šta vas čeka, to je specifično. Želja je da, budući da je to spojeno u jedan element, to tako i spustimo tu pred katedralu'', objašnjava projektant obnove.

Osim u katedrali, zbrajaju se štete i u zagrebačkim školama i vrtićima. Od 433 ustanove, 40 ih je privremeno ili trajno neupotrebljivo.

"Učenici će ići u najbliže škole koje rade u jednoj smjeni. Malo ćemo standard taj spustiti. One škole koje su radile u jednoj smjeni radit će u dvije, ali to je jedna realnost i mislim da je to najmanji problem u ovoj cijeloj situaciji koja nas je zadesila", kaže Ivica Lovrić, pročelnik za obrazovanje Grada Zagreba.

Oslobođeni plaćanja režija

Do nove školske godine bi većina objekata trebala biti sanirana. Učenici smatraju da ih je Grad trebao obnoviti i ranije. "Ironično, sama zgrada je bila u procesu renovacije netom prije potresa i koronavirusa, ali ta renovacija je bila samo estetska. Kroz moju školu prođe 2000 ljudi svaki dan i te zgrade je trebalo davno prije učvrstiti i osigurati kako se ovakva nezgoda ne bi dogodila, kako neki drugi put ako udari netko ne bi stradao", govori Adrijan Burić, maturant 1. tehničke škole Tesla.

Svima onima, čije su zgrade nakon potresa označene kao neuporabljive, slaba je utjeha gradska odluka po kojoj vodu, plin i odvoz smeća ne moraju plaćati do daljnjeg.

