Ispred zagrebačke katedrale završeno je postavljanje dizalice visoke 120 metara, koja bi trebala ukloniti vrh sjevernog tornja koji je oštećen u potresu.

Vrh tornja teži oko 30 tona, a bit će skinut u komadu. Kako bi se u potpunosti odvojio od ostatka konstrukcije, izvest će se i kontrolirana eksplozija, čija je simulacija izvedena u podnožju katedrale.

Zahvat kreće sljedeći tjedan, a poslužiti moraju i vremenski uvjeti.

"Baš mi dizaličari kažu, nije to posao koji se radi na 15 metara, nego na 120 metara i nije to mali problem, to je 30 tona koje on mora dignuti. Sve što je veći vjetar od 5 metara u sekundi, onemogućava bilo kakav posao", rekao je monsinjor Ivan Hren iz Odbora za obnovu katedrale.

