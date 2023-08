"Tamo su mi sentimentalne stvari, uniforma, suveniri iz rata...": HDZ-ov zastupnik uvjeren da ima pravo na stan na moru

Saborski je zastupnik HDZ-a. No, prije saborskih, Rade Šimičević hodao je školskim hodnicima.

On kao pedagog, supruga kao učiteljica. Ukupno dvadeset godina, i to u Salima na Dugom otoku.

Tri desetljeća nakon toga u tijeku je sudski spor na relaciji Šimičevići - Općina Sali, a predmet spora - učiteljski stan.

"Pa to je nešto prestrašno. Ljudi su navikli sve dobiti. Ali, znate, to ih je netko naučio", rekla je Ana iz Zagreba.

Šimičević tvrdi da na korištenje stana imaju pravo i pokazuje dokument u kojem stoji da je još 1988. godine, odlukom tadašnje Općine Zadar, njegova supruga dobila stanarsko pravo na stan od 74 kvadrata.

"Ja znam primjere, di ljudi koriste, otišli su u mirovinu davno, koriste taj stan dok su živi. Ili postoji druga solucija da se otkupi taj stan, nema treće. Ne može se izbaciti čovjeka", rekao je Šimičević.

Tvrdi da su upravo su to njima učinili Saljani. Odnosno načelnik. "To je ono što me pogodilo kao čovjeka, i moju ženu isto tako. Ono što želim javno reći je da je gospođa tužila Općinu Sali za ometanje posjeda", objasnio je.

Iz Općine poručuju kako to nije istina. Tražili su predaju ključeva stana, odnosno posjed nad stanom.



"Iz Općine Sali odgovorili su nam kako su tužbu shvatili ozbiljno, kako su na istu odgovorili, odnosno na tužbu je odgovorio njihov odvjetnik. Kažu kako je riječ o nekretnini koja je u vlasništvu Općine, a služi nastavnicima koji ga imaju isključivo pravo koristiti dok su u radnom odnosu", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

HDZ-ov saborski zastupnik dodao je da je 1995. godine njegova supruga podnijela zahtjev za otkup stana i ništa se nije događalo do prije dvije godine. Poručuje da je sve što je u stanu bilo - njihovo.



"Nije bilo parketa, bili su žohari, nije bilo grla za svjetlo. I sad ljudi nakon toliko vremena otklona imaju hrabrosti reći da sam bahat, da sam pokvaren, da sam ja lopov", ispričao je.

Demantira tvrdnje pojedinaca da su stan koristili za ljetovanje. Rekao je da i on i gospođa imaju gdje i kod koga ljetovati.



"To su notorne gluposti, izmišljotine", naglasio je i rekao da su u tom stanu posljednji put bili prije prije dvije godine.

"Provitriti, počistiti, tamo je nama namještaj, tamo su mi sentimentalne stvari, tamo mi je uniforma, tamo su mi neki suveniri koje sam donio iz rata", dodao je.

38 godina Šimićevići su koristili stan na otoku, po njima – sve je po Zakonu. Iz Općine poručuju da do njih nikad nije došao dokaz da Šimičevići na to imaju pravo nakon prekida radnog odnosa. Ovaj šum u komunikaciji na koncu će riješiti Sud.

