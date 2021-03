Splitska ustanova DES nastavlja dobre poslovne rezultate, a nabavili su i nove strojeve koje će im onogućiti bolju konkurentnosti na tržištu.

Svaki drugi zaposlenik splitske ustanove DES je osoba s invaliditetom. Danas su se pohvalili i dobrim poslovnim rezultatima i novim strojevima koji će im omogućiti konkurentnost. Jedna po jedna izlaze majice splitskog DES-a s novim izgledom.

''Sad radimo četverobojni tisak na ovu majicu i idemo sad idemo ovu boju treba osušit zapeći u pekaču'', rekao je radnik Velimir.

Sve to na novom stroju. Radne majice kape pa čak i zastave. Tu je zaposleno 220 radnika od kojih je 54 posto osoba s invaliditetom. Jedan od njih je i Vladimir.

''Malo me motorika zafrkaje, ali sve u svemu sve je dobro. Bilo što da radim to me ispunjava i uopće ne razmišljam o svome invaliditetu'', izjavio je Vladimir.

A sada je kupljena linija strojeva za sitotisak te stroj za automatsko vezenje. I stiže još jedan stroj iza Uskrsa.

''Ovi strojevi i linija za automatsko krojenje koja dolazi iza Uskrsa su negdje u vrijednosti od 5,5 milijuna kuna bez PDV-a'', objasnila je Edita Maretić Dimlić, ravnateljica DES-a.

Drugu godinu zaredom DES se može pohvaliti pozitivnim poslovnim rezultatima. U siječnju su, tvrde, plaće povećane za pet posto. A stiže, kažu, i uskrsnica.

''Mi imamo zdravog člana društva to je nešto što se ne može procijeniti novcem'', govori Maretić Dimlić.

Iako se percepcija mijenja iz godine u godinu, neki poslodavci nerado biraju zapošljavanje osobe s invaliditetom.

''Oni u toj istoj vrijednosti naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom mogu dogovorit posao za bilo kojom zaštitnom radionicom'', komentirala je Maretić Dimlić.

''Nismo plaćali nikakve penale imamo zaposlenu 31 osobu sa invaliditetom'', izjavio je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.

A novi strojevi u splitskom DES-u omogućit će raznolikost proizvoda i brži rok isporuke kupcima.



