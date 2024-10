Nastavlja se lijepo vrijeme, a tko se želi okupati - može i to

Utorak ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice magla i niski slojeviti oblaci, dok će u Dalmaciji i u višim predjelima prevladavati sunčano. Vjetar će izostati ili će biti neznatan. Ujutro u unutrašnjosti hladno, uz najnižu temperaturu od 4 do 9, a na Jadranu zamjetno toplije uglavnom od 13 do ugodnih 18 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj nakon nestanka magle, pretežno sunčano. Vjetar slab, a najviša temperatura od 18 do 20 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano, no ponegdje u dolini Save još može biti dugotrajnije magle. Vjetar slab, a najviša temperatura od 19 do 21 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Još će prijepodne na moru biti magle ili niskih oblaka. Navečer sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar slab, a najviša temperatura od 18 do 21, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Krajem dana porast naoblake, i to najprije na sjevernom dijelu. Vjetar slab. Poslijepodne toplo od 23 do 25 stupnjeva



Premda smo ušli u posljednjih 10 dana listopada, temperatura mora od 18 do 22 stupnja i dalje je, uz malo pripreme, povoljna za kupanje.

Iduća tri dana promjenjivo, vikend malo ljepši

U unutrašnjosti sljedećih dana promjenjivo mjestimice s kišom, uglavnom u srijedu i četvrtak, a u petak još samo ponegdje u gorskom području. Tijekom noći i jutra mjestimice magla, posebno u srijedu i petak. Vjetar slab, a temperatura bez veće promjene.

Na Jadranu promjenljivo uglavnom na sjevernom Jadranu ponegdje kiša. U Dalmaciji povremeno dulja sunčana razdoblja. U srijedu i četvrtak na sjevernom Jadranu umjerena, podno Velebita lokalno na udare i jaka bura. Temperatura zraka i ovdje bez veće promjene.



Po svemu sudeći za vikend će većina biti u znaku sunca, a poslijepodne i ugodne topline što će ići u prilog aktivnostima na otvorenom. Jedino još u subotu ujutro na sjevernom Jadranu može biti više oblaka, a ponegdje i malo kiše.

Pročitajte i ovo umro na mjestu FOTO Ravnatelj KBC-a Rebro Ante Ćorušić pao u bolnici i poginuo: Cure detalji tragedije

Pročitajte i ovo Stižu promjene Biste li iznajmili svoju nekretninu državi? Glasajte u Dnevniku Nove TV