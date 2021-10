U velikoj akciji splitske policijje i PNUSKOK-a jutros je uhićeno najmanje šestero ljudi s područja otoka Brača, Splita i Kaštela. Epilog je to još jedne priče o kojoj je prvo izvještavalo Provjereno

Uhićenja su rezultat višemjesečne istrage zbog sumnje da je organizirana grupa provodila malverzacije sa zemljištem i ishodovanjem građevinskih dozvola za atraktivne lokacije u bračkim uvalama, posebice na području Milne, na parcelama koje nikada nisu bile građevinske.

Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima je Snežana Bralić, nekadašnja šefica županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo ispostave u Supetru koja unazad nekoliko godina radi u tom uredu kao savjetnica. Njezin odvjetnik potvrdio je Slobodnoj Dalmaciji da ju je u srijedu policija posjetila na radnom mjestu, no nije mogao govoriti o detaljima. Spomenuti medij dalje nesluženo piše da su među uhićenima i arhitekt te geodet, Ivan i Tonći K., te još jedna osoba.

Načelnik općine Milna na Braču, Frane Lozić koji je 2020. otkrio i prijavio malverzacije, a potom dobio i prijetnje smrću u veljači je ekipi Provjerenog objasnio kako ide uigrani biznis.

Velika akcija @mup_rh i PNUSKOK-a: privedeno nekoliko osoba zbog sumnji u malverzacije sa zemljištem na Braču! Priča je to koju je istraživalo i @PROVJERENO. @DNEVNIKhr — Mario Jurič (@JuricNovaTV) October 13, 2021

U velikoj akciji splitske policijje i PNUSKOK-a jutros je uhićeno najmanje šestero ljudi s područja otoka Brača, Splita i Kaštela. Epilog je to još jedne priče o kojoj je prvo izvještavala emisije Provjereno.

Prvo se prikaže da je na zemljištu, prvi red uz more, u zoni gdje je zakonom zabranjena gradnja, postojala nekretnina prije takozvanog Zakona o legalizaciji.

Onda se nekretnina legalizira i prikaže kao da je uklonjena. Sve to kako bi se zemljište, u predivnim uvalama, moglo prodati kao građevinsko i to za velike novce. No, da bi se takvo što dogodilo, više osoba, stručnjaka, mora dati svoj pečat: geodeti, arhitekti, osoba iz Ureda za graditeljstvo u Supetru...