Divlje zvijeri, osobito vukovi, sve su veći problem stočarima. U Lici su u nekoliko dana zaklali dvije krave i dvadesetak ovaca, a građani smišljaju nove načine kako se zaštititi od toga.

Čopor od sedam vukova oko Korenice lako svlada i kravu. Saša Delić, vlasnik ovaca iz Grabušića nedaleko Korenice, nabraja nam kako su poklane tri ovce, jedan ovan i još drugih životinja.

Saša kaže da im za zaštitu psi ne mogu pomoći jer ih treba mnogo budući da je vuk ipak pametnija životinja od psa.

Zdenko Ramljak iz Korenice izgubio je sedam ovaca i dvije krave. "Šteta u kravama oko 20 tisuća kuna, a u ovcama oko 500 do 600 kuna po ovci i janjetu“, kaže Ramljak.

Od države za naknadu dobiju i tri puta manje, a vukovi su problem i po Zrinskoj Gori. „Ako sam ja kod ovaca, on pobjegne, ali ako ja nisam kod njih, nema šanse, on ih pokolje“, objašnjava pastir Rade Ćorković iz Gornjeg Žirovca.

Građani svjedoče da u lov dolaze vučica sa troje mladih. U lovu uhvate najmanje 5 do 6 ovaca, no domišljati građani ipak se nekako nose s njima. Ćorković tako kaže da ih on otjera bacanjem petardi koje ih prestraše. Lovci im oko vukova ne mogu puno pomoći.

„Evidentiramo samo štetu od vuka na divljim životinjama ili tragove izmeta. Njive se ne obrađuju, nastaje zatravljeno područje, a njima je to zaklon, koji oni koriste za skrivanje“, razjašnjava problematiku mještana predsjednik lovačkog društva Jelen, Nikola Mlađenović.

A sve se manje imaju od koga skrivati jer, kako nam mještani kažu, nema ljudi. Tako nam jedan pastir govori da u mjestu žive njegova teta i on, jer, kaže, nisu normalni. Pa normalni vukovi love po ostacima civilizacije.

