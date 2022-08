Da će cijene grijanja rasti, sumnje nema, no koliko - zasad još nitko pouzdano ne zna. Čeka se razvoj situacije na tržištima i s obzirom na rat u Ukrajini, ali i koje nove mjere sprema Vlada kako bi barem malo olakšala udar na džepove građana, ali i na gospodarstvo. Planiranje budžeta, međutim, ne može čekati, a u izradi okvirne procjene troškova koji ih čekaju ove jeseni građanima može biti od pomoći i simulacija cijena grijanja koju donosi DNEVNIK.hr.

Gotovo da i nema troška u mjesečnom budžetu koji nije poskočio s obzirom na energetsku krizu i inflaciju koja stišće i kućanstva i gospodarstvo, a strah od još viših troškova grijanja ove jeseni i zime sve je veći s obzirom na rast cijena energenata.

Šok za građane i gospodarstvo

Obrtnicima i poduzetnicima već sad stižu i tri puta veći računi za struju, nakon što još nisu k sebi došli od šoka zbog računa za plin, a pitanje je koliko će još svi ti troškovi rasti i hoće li biti kakve pomoći od mjera na kojima rade Banski dvori čiji bi detalji trebali biti poznati idući tjedan.



S ovotjedne redovite sjednice Vlada je u Sabor, koji se tek sredinom rujna vraća u pogon, poslala izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), kojim se, između ostalog, predviđa snižavanje stope PDV-a na pet posto na isporuku sječke, peleta i drva za ogrjev, kao i nultu stopu PDV-a za solarne panele.

Izmjenama se predlaže da se sniženom stopom PDV-a od pet posto oporezuje isporuka grijanja iz toplinskih stanica, uključujući i naknade vezane uz tu isporuku te isporuka ogrijevnog drva, peleta, briketa i sječke, obavljena od dana stupanja zakona na snagu pa sve do 31. ožujka 2023. godine.



Pomama za peletima kao da ne staje, a nije ih lako nabaviti i već su u usporedbi s prošlom godinom poskupjeli za 100 posto. Dio građana nabavlja drva za grijanje, ali i njima je cijena skočila u nebo, a pitanje je koliko će ih biti u ponudi.



Od troškova za grijanje mnogi bi se mogli smrznuti

Struja za HEP je 10 puta skuplja nego što je bila lani, a građani i dalje plaćaju struju kao da poskupljenja nema, zahvaljujući Vladinoj odluci, ne propušta priliku istaknuti premijer Andrej Plenković, koji je najavljujući nove Vladine mjere istaknuo da će one biti ''pažljivo kalibrirane, uzimajući u obzir enorman porast cijena energenata''.



Razlikovat će tri kategorije, a istaknuo je da je za kućanstva najbitnije da kućni proračun građana bude takav da im troškovi režija ne narastu toliko da to postane neodrživo. U drugu skupinu ulaze javni i nevladin sektor, kao što su škole, vrtići, fakulteti, bolnice, općine, a treći segment je gospodarstvo ovisno o tome je li netko mikro, mali, srednji ili veliki gospodarstvenik.



Plenković: ''Većina građana nije ni svjesna da plaćaju struju više od 10 puta jeftiniju od tržišne cijene''



No, dok se čeka mjere, zna se da skuplja struja znači i skuplju vodu, a od izračuna za plin još više boli glava. Ukratko, od troškova za grijanje mnogi bi se mogli smrznuti.



Pokazuje to i simulacija cijena koju donosi DNEVNIK.hr, a na primjerima dvije kuće - jedne na kontinentu od 96,3 kvadrata te u primorju od 95,39 kvadrata uz napomenu da se toplinska energija odnosi isključivo na grijanje, dakle bez kuhanja, tople vode, bojlera...



Prema simulacijama s današnjim cijenama za četiri najhladnija mjeseca za kuću od devedesetak četvornih metara s dobrom izolacijom na kontinentu, kako je ranije procijenio Dnevnik Nove TV, najskuplje grijanje bit će ono na struju, a najjeftinije ono na drva, odnosno:

plin – oko 3500 tisuće kuna

peleti - oko 2600 kuna

drva - oko 1600 kuna

struja - oko 5800 kuna

U toplijim primorskim krajevima za kuću gotovo iste kvadrature situacija je ovakva:

plin - 2000 kuna

peleti - 1400 kuna

drva - oko 1000 kuna

struja 3000 kuna

Scenarij od kojega se strahuje

Kako bi brojke mogle izgledati u jesen kad stignu nove cijene energenata, teško je zasad reći , no s obzirom na neslužbene informacije o mogućim poskupljenjima izradili smo okvirne procjene.



Važno je imati na umu da se potrošnja bitno razlikuje i o tehnologiji koja se primjenjuje u zgradama radi različitih stupnjeva učinkovitosti. Tako su za prirodni plin analizirani klasični standardni toplovodni kotlovi te kondenzacijski kotlovi koji imaju veći stupanj učinkovitosti, a posljedično tome i manju potrošnju toplinske energije.

Također, za električnu energiju su navedene dvije tehnologije: elektrootporno grijanje koje podrazumijeva grijanje na električne grijalice te dizalice topline koje predstavljaju tehnologiju s visokim stupnjem učinkovitosti (300 posto i više, ovisno o vrsti izvedbe), a za potrebe ovog proračuna odabrana je izvedba zrak/voda.



Različite scenarije možete detaljnije pogledati u galeriji na vrhu teksta, a u slučaju da dođe do, kako se dosad neslužbeno nagađa, jednog od ''boljih'' scenarija u kojem bi plin, peleti i drva poskupjeli za 50 posto, a struja za 35 posto, na primjeru spomenutih dviju kuća to bi izgledalo ovako:



Procjena cijena grijanja s obzirom na poskupljenja - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)



U slučaju da dođe do, kako se također neslužbeno nagađa, ostvarenja jednog od potencijalno najgorih scenarija poskupljenja u kojem bi plin poskupio za 75 posto, peleti za 100 posto, drva za 10 posto i struja za 50 posto, također na primjeru ranije spomenutih kuća to bi izgledalo ovako:

Procjena cijena grijanja s obzirom na poskupljenja - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)