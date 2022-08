O uhićenju pjevačice Severine Vučković reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je uživo s kriminalistom Željkom Cvrtilom.

Pjevačica Severina Vučković privedena je u utorak od strane zagrebačke policije, nakon što je njena sestra podnijela kaznenu prijavu protiv nje zbog nanošenja tjelesnih ozljeda. Međutim, u međuvremenu se pojavila i druga strana priče, prema kojoj je Severinina sestra cijeli scenarij osmislila, i sama se ozlijedila.

Najnovije informacije donio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, koji je uživo ispred sjedišta zagrebačke krim policije razgovarao o slučaju s kriminalistom Željkom Cvrtilom.

Severinin odvjetnik Mate Matić rekao je da je Severina na slobodi, međutim to je poprilično neobična informacija. "Čuli smo od odvjetnika Matića da je Severina na slobodi, što je zapravo čudno, jer mi posjedujemo sasvim drugačiju informaciju. Severina je, po svemu sudeći, još uvijek pod budnim okom policije", rekao je Mikić.

"Ta informacija, da je ona na slobodi, iskočila je svakome tko je uključen u djelovanje i provođenje policijskih radnji. Naime, kada policija raspiše potragu za nekim zbog kriminalističkog istraživanja i kada tu osobu pronađe, to ne završi samo tako, nego je procedura da se s osobom obavi detaljan razgovor, naročito ako se radi o kaznenom djelu koje se goni po službenoj dužnosti", ustvrdio je Mikić.

Kriminalist Cvrtila slaže se, i misli da to nije realno stanje stvari. "To što je njen odvjetnik rekao u principu nije realno, to se tako ne obavlja i ne bi se moglo obaviti za nekakvih 20 minuta, pogotovo ako postoji razlog za izdavanje tjeralice - a tjeralice se ne raspisuju iz nekih bezveznih razloga", rekao je.

Objasnio je i kako izgleda službena procedura. "Nakon što se raspiše tjeralica, ako se primijeti osoba za kojom je ona raspisana, prvo se Izvijesti rukovoditelja o tome da je detektirana osoba za kojom se tražilo. Zatim se provjerava tko je raspisao tjeralicu, a osoba se privodi u stanicu", objasnio je Cvrtila.

Jasno je i tko obavlja kriminalističko istraživanje. "U principu se onda ta osoba prepraćuje do ustrojstvene jedinice koja je raspisala tjeralicu, u ovom slučaju to je splitska policija, međutim kontaktom i međusobnim dogovorom policajaca kriminalistička obrada se može prepustiti i nekoj drugoj policijskoj upravi. Postoji mogućnost da će kriminalističko istraživanje obaviti zagrebačka policija, po svim parametrima koje su od njih zatražili splitski kolege", rekao je.

Moguća obostrana kaznena prijava

U situaciji u kojoj su obje strane izašle u javnost s tjelesnim ozljedama, postavlja se pitanje kako policija postupa u takvom slučaju. "Vjerojatno je došlo do međusobnog sukoba s obostranim ozljedama, policija to ne može zanemariti, tako da će oni vjerojatno pokušati kod liječnika ustvrditi o čemu se radi i tko je i kako nanosio ozljede", rekao je Cvrtila.

"Treba se raščistiti i o kakvim ozljedama se radi - lakim ili teškim tjelesna ozljedama, te da li se radi o kaznenim djelima iz područja obiteljskog nasilja", dodao je.

Slučaj se može zakomplicirati. "Može se dogoditi da budu podnesene kaznene prijave protiv obje sestre, ukoliko se utvrdi da se krivica nalazi podjednako na obje strane. U toj će odluci, ako dođe do toga, na kraju cijelog slučaja sudjelovati i sud", rekao je na kraju.

Reporter Dnevnika Nove TV Mikić javio je nakon razgovora s Cvrtilom da je Severina danas u Heinzelovoj ispitana u svojstvu osumnjičenice.

Dnevnik Nove TV javio je nakon razgovora s Cvrtilom da je Severina danas u Heinzelovoj ispitana u svojstvu osumnjičenice.



