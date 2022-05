Policija, specijalci, gorska služba spašavanja, stotine ljudi s dronovima tragaju za nestalim putnicima i zrakoplovom koji je s radara nestao oko mjesta Rakovica. U Dnevniku Nove TV gostovali su načelnik PU karlovačke te pročelnik HGSS stanice Karlovac.

Potraga za sportskim zrakoplovom tipa Cessna pod njemačkim oznakama, koji je s pilotom i troje putnika poletio iz Splita za Njemačku, te je nestao sjeverno od Rakovice, traje već satima.

"Unatoč lošem vremenu i kiši koja pada čitav dan, potraga se nastavlja i večeras u večernjim satima, a možda i u noćnim", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Karla Trstenjak.

Za Dnevnik Nove TV načelnik Policijske uprave karlovačke Darko Bratić otkrio je podatke o putnicima koji su bili u avionu.

Darko Bratić Foto: DNEVNIK.hr

"Mi smo od oblasne kontrole leta Split, vezano za najavu leta koji je trebao ići na relaciji Split-Leverkusen. Pilot bi trebao biti državljanin Švicarske. Osim njega, muškarac i žena državljani Njemačke te jedan državljanin Hrvatske", istaknuo je Bratić.

Policija u suradnji s HGSS-om, kaže Bratić, intenzivno traga za zrakoplovom i eventualno osobama iz toga zrakoplova.

"Nažalost, jedino što nam sada ostaje to su ljudi. Vremenski uvjeti su takvi da ne možemo koristiti ništa od sredstava koja su nam na raspolaganju, a to bi mogli biti dronovi i helikopter. Zbog ovakvih uvjeta, to nije moguće", rekao je Bratić osvrnuvši se na pitanje čime sve tragaju.

Pilot nestalog aviona bio je Švicarac, poznato i državljanstvo ostalih putnika

Drama u zraku: Protupožarni avion Airtractor sletio bez izvučenog stajnog trapa

Pročelnik karlovačke Hrvatske gorske službe spašavanja Matija Kranjčević otkrio je u Dnevniku Nove TV kakvi su uvjeti na terenu.

"Uvjeti na terenu su dosta loši. Tu je visoka vegetacija, gusta. Teren je izrazito strm i sklizak. U ovome trenu su 83 pripadnika HGSS-a na terenu. Tu je i sedam K-9 potražnih timova. S 24 vozila prolazimo teren koji, prema zadnjim informacijama, možemo gledati kao zadnje mjesto zrakoplova", istaknuo je Kranjčević.

Matija Kranjčević (Foto: DNEVNIK.hr)

Osvrnuo se i na uvjete u večernjim satima.

"Mi ćemo s istim resursima i dalje nastupati do dugo u noć dok ne dobijemo, nadamo se što prije, rezultate. Noć će donijeti i svoje neprilike kao što su manja temperatura i manje vidljivost", istaknuo je.

Na pitanje o tome može li se locirati singla putnika, Kranjčević je rekao kako je moguće pretraživati ljudskim resursima i psima, s bespilotnim sustavima. No, ovi im uvjeti to otežavaju.

"Postoje aplikacije, postoje koordinacije s MUP-om i Ravnateljstvom civilne zaštite za lociranje telefona. No, to nam sada nije moguće", zaključio je.

Sve o potrazi za avionom možete pratiti >>OVDJE.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr