Na Lučkom je i dalje pojačan promet u smjeru unutrašnjosti, uz kilometarske kolone. Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš razgovarao je s Ivicom Križancem, direktorom za održavanje HAC-a.

Jeste li spremni za sutrašnje nevrijeme, očekujete li zatvaranje pojedinih dionica?

Svakodnevno pratimo prognozu zbog najava vjetra. Trenutno je prognoza takva da bi moglo doći do zatvaranja za pojedine skupine (vozila). Što se tiče osobnih vozila koja će u nedjelju učestvovati u prometu, prognoza vjetra je na graničnim vrijednostima. Znači može doći do zatvaranja za osobna vozila, no za ostale skupine će sigurno doći do zatvaranja.

Koje su kritične pozicije i kako se ponašati u vozilu kad naiđemo na udare olujnog vjetra?

Kritične pozicije su most Krk i dionica od Delnica do Kikovice, gdje će udari vjetra pojačati već od jutra, a popodne bi se isto moglo dogoditi i na dionici između Sv. Roka i Maslenice. Znači treba poštivati dinamičku signalizaciju koju postavljamo, biti smiren i nastaviti putovanje.

Za kraj, bez obzira na gužve ipak su bolje prošli oni koji su danas otišli na put, kada da krenu oni koji to planiraju sutra?

Ako se prognoze obistine i dođe do kompletnog zatvaranja autoceste, oni su u svakom slučaju bolje prošli.