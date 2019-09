Uragan Dorian, koji je s pete kategorije prešao u četvrtu, nastavio je pustošiti Bahame krećući se prema istočnoj obali SAD-a gdje u nekoliko obalnih država traje evakuacija, među kojima je i Florida. Uragan je i dalje iznimno opasan. Geofizičar, akademik Mirko Orlić za Dnevnik Nove TV objasnio je pojavu uragana.

Što je utjecalo na ovaj uragan da postane tako snažan?

Nekoliko faktora utječe na stvaranje uragana. Jedan faktor je temperatura površine mora. 26 stupnjeva i više potiče uragane. Drugo je struktura zraka, odnosno kako zrak struji. Ako je uniformna struktura, onda to potiče uragane. Treće je nestabilnost atmosfere. Četvrto je vlažnost zraka. Kada se svi ti faktori slože, onda imate uragan. Što je točno bilo u ovom slučaju, to će američki kolege morati istražiti. Ono što sam ja mogao pogledati, jesu temperature mora, a karte kažu da je terperatura mora bila za stupanj i pol viša nego što je to prosjek za ovo doba godine. Sasvim sigrno je temperatura bila važan faktor. Uragan ima više elemenata. Vjetar, oborine podizanje mora i valovi. Ovo je uragan po svim parametrima veliki i razina mora se podigla za nekih pet metara. Imali smo velike poplave, pa govorimo o uragana velikih razmjera.

Jesu li uragani tijekom godina postali snažniji i imaju li veze s klimatskim promjenema?

Ulogu u stvaranju uragana imaju i klimatske promjene, odnosno globalno zatopljenje koje traje već pola stoljeća. O tome imamo nekoliko studija. Postoji veza između temperatura i uragana. Što je temperatura veća, to su uragani intenzivniji i trajniji, no nisu češći. Postoji veza između intenziteta i trajanja, ali nisu češći. Postoji studija i o sporosti uragana. To su nezgodni faktori, jer ako uragan dugo stoji na jednom mjestu, imate dosta oborina, razina mora se podigne i imate poplave. Ovaj uragan je vrlo spor i ovaj uragan se poklapa sa slikom povezivanja uragana s klimatskim promjenama.

Mogu li se ovi vjetrovi koje nosi uragan ikako usporediti s poznatim naletima bure u Hrvatskoj?

Može. Ova kategorija 5 je brzina vjetra veća od 250 kilometara na sat. Mi imamo buru s tom brzinom. Ali postoje razlike. Bura na udare ima te brzine, a uragan ima stalno te brzine. Uragan se može pojaviti na bilo kojem mjestu, dok bure ima samo na nekim mjestima. Prema tome, ne možete se pripremiti na uragan.

