Stručnjaci objavili uznemirujuće podatke: "Ako se ovo dogodi, milijuni će morati napustiti svoje domove"

Najnovije istraživanje upozorava da će biti nemoguće obuzdati porast razine mora već pri globalnom zagrijavanju od samo 1.5 stupnjeva, a to će dovesti do katastrofalne unutarnje migracije pri čemu će milijuni ljudi biti primorani preseliti se iz priobalnih područja.

Taj scenarij bi se mogao ostvariti i ako se prosječno zagrijavanje od 1.2 stupnja nastavi ovim tempom.

Gubitak ledene mase s golemih glečera Grenlanda i Antarktika utrostručio se od 1990-ih zbog klimatske krize te je postao glavni pokretač porasta razine mora.

Međunarodni cilj zadržavanja rasta globalne temperature ispod 1.5 stupnjeva već je gotovo nedostižan.

No, nova analiza pokazala je da bi, čak i da se emisije fosilnih goriva brzo smanje, razina mora do kraja stoljeća rasla brzinom od 1 cm godišnje — brže nego što bi države mogle graditi obalne obrambene sustave.

Svijet je na putu prema zagrijavanju od 2.5 do 2.9 stupnjeva, što bi gotovo sigurno prelazilo pragove kolapsa glečera Grenlanda i zapadnog Antarktika. Otapanje tih ledenih ploha dovelo bi do 12 metara porasta razine mora, piše Guardian.

Ledenjak na Grenlandu Foto: Afp

Otprilike 230 milijuna ljudi živi unutar visine od jednog metra nad današnjom razinom mora, a milijardu ljudi živi unutar 10 metara. Čak bi porast od samo 20 centimetara do 2050. godine donio globalne štete od poplava od najmanje 1 bilijuna dolara godišnje u 136 najvećih svjetskih obalnih gradova, s golemim utjecajem na živote i egzistenciju ljudi.

Ipak, znanstvenici naglašavaju da svaki djelić stupnja globalnog zagrijavanja koji spriječimo klimatskom akcijom i dalje vrijedi, jer usporava porast razine mora i daje više vremena za pripreme, smanjujući ljudsku patnju.

Porast razine mora najveći je dugoročni učinak klimatske krize, a istraživanja u proteklim godinama pokazala su da se on događa mnogo brže nego što se prije procjenjivalo. Granica od 1.5 stupnjeva smatrala se načinom da se izbjegnu najgore posljedice globalnog zagrijavanja, no novo istraživanje pokazuje da to ne vrijedi za porast razine mora.

Istraživači kažu da je sigurnu granicu temperature za ledene plohe teško procijeniti, ali vjerojatno iznosi 1 stupanj ili manje. Porast razine mora od barem 1 do 2 metra sada je neizbježan, navode znanstvenici.

"Pod sigurnom granicom mislimo na onu koja omogućuje određeni stupanj prilagodbe, a ne katastrofalnu unutarnju i prisilnu migraciju - to je otprilike 1 centimetar porasta razine mora godišnje. Kad se prijeđe ta granica, prilagodba postaje iznimno zahtjevna i svjedočit ćemo masovnoj migraciji u razmjerima kakve u modernoj civilizaciji još nismo vidjeli", rekao je profesor Jonathan Bamber.

Čak i ako čovječanstvo uspije vratiti planet na preindustrijsku temperaturu uklanjanjem ugljikovog dioksida iz atmosfere, ledene plohe oporavljat će se stotinama do tisućama godina, poručuju znanstvenici.