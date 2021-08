Nakon burnih ljetnih svađa, u jesensku političku shemu Domovinski pokret i SDP ulaze s manjim brojem zastupnika. Međutim, zbog toga na stranačkim računima neće imati manje proračunskog novca.

U Domovinski pokret Miroslav Škoro neće se vratiti, kao ni njegova sestra Vesna Vučemilović, ali novci od njihovih mandata stranci će ostati. Bez obzira što su sada spali na osam zastupnika od početnih 11, Domovinskom pokretu ostaje 1,8 milijuna kuna.

"Kao legalisti mi to poštujemo, ali koliko je to u redu i koliko je to moralno i pravedno i koliko doprinosi razvoju demokracije u našem društvu, to je sad jedno drugo pitanje i o tome bi se dalo raspravljati", rekla je Vučemilović.

Po zastupniku stranka dobije 166.000 kuna, a za zastupnicu deset posto više – 183.000 kuna. Bivša članica Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto zna što bi s tim novcem.

"To nije novac koji pripada saborskom zastupniku, a još manje je to novac koji pripada stranci. To je novac koji saborski zastupnik ima pravo trošiti za svoj politički rad. Primjerice. idem analizirati Ovršni zakon i napisati ustavnu tužbu protiv tog zakona. Nije li logično da saborski zastupnik može platiti relevantne pravnike koji će njemu pomoći. To je politički rad", rekla je.

SDP je iz proračuna dobio gotovo šest milijuna kuna. Nikša Vukas, jedan od četvero izbačenih zastupnika, smatra kako mu taj novac ne pripada. Njegov je plan, kazao je za Dnevnik Nove TV, kao nezavisan zastupnik nastaviti djelovati kroz klub SDP-a.

HDZ i SDP teško će pristati na promjene

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić smatra da je zakon jasan po pitanju novca koji stranke dobivaju iz proračuna.

"Ako promijene političku boju ili politički barjak pod kojim su ušli u Sabor, nemaju nikakva prava za refundiranje svog mandata. Taj novac ostaje ili grupaciji birača ili političkim strankama na dan kada je konstituiran Hrvatski sabor. To je jedino ispravno i jedino korektno", rekao je.

Ne napuštaju svi stranku iz istih razloga. Predsjednik Zoran Milanović se sjeća nekih primjera iz prošlosti.

"Ljudi koji su ušli u Sabor samo zato što su u nekoj stranci ili na nekoj listi na prvom zavoju odu i ukradu novac. To je izbor između dvije nepogode. Ova jedna je manja. Čudi me uopće to pitanje jer nekad su ljudi koji su ušli potpuno nepoznati na tuđi brk na tuđe financije pa odu i prodaju se. To ne samo da je nemoralno, nego je kriminal, a meni je uvijek sumnjivo ako netko mijenja boje", rekao je predsjednik RH.

Nije to jedini novac koji stranke dobiju iz proračuna. Domovinski pokret, tvrdi Vesna Vučemilović, dobije još oko 30 milijuna kuna za naknade za vijećnike.

"Ona može biti i jednu kunu. Ona ne mora biti pretjerano izdašna tako da bi možda trebalo razmišljati i u tom pravcu da političke stranke ipak ne ovise samo o tim novcima iz proračuna", rekla je.

Najviše proračunskog novca ide najvećoj stranci – HDZ-u – kojoj je zbog saborskih zastupnika uplaćeno više od deset milijuna kuna. Dok je situacija takva, teško da će HDZ i SDP pristati na promjene.

