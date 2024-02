Što to smrdi u zagrebačkom kvartu? "Neizdrživo je, to traje i traje"

Nepodnošljivi smrad koji peče za oči, štipa za grlo, izaziva kašalj, tako su stanovnici Botnica opisivali uvjete u kojima žive proteklih nekoliko tjedana. Uzrok je, tvrde, nešto čime je lokalni poljoprivrednik zalijevao zemljišta u blizini. Zvali su sve nadležne službe, čijim postupanjima nisu zadovoljni, jer jasne odgovore nisu dobili.

Petar Cerovski koji ima koncesiju na zemljište u susjedstvu naših sugovornika kaže - to je digestat - najzdravije gnojivo koje potječe iz bioplinskog postrojenja. On time gnoji zemlju. S Agronomskog fakulteta pak tvrde, digestat ne smrdi, a iz bioplinskog postrojenja - da je sve u redu. Građanima je i dalje nejasno - što to onda u ovoj cijeloj priči smrdi?

Indira Dedić opisala je Danki Derifaj, reporterki Provjerenog, probleme koje ima zbog smrada: "Imamo tegobe dišnih puteva, kašljemo, suho nam je grlo, peku nas oči, meni su učestale glavobolje".

Čovjek kojeg su zatekli da posipa nešto po obližnjem poljoprivrednom zemljištu im je rekao da je to digestat, kažu. Vrsta gnojiva koje je nusprodukt rada bioplinare.

"Srela sam gospodina Cerovskog, Tomislav, tako mi se predstavio i on je zalijevao, rekao mi je da zalijeva s digestatom, ja sam ga upozorila da tu postoje određena pravila i da tu nešto nije u redu, on je rekao da ne zna, da on može gnojiti", prepričala je Martina Pavlić, članica MO Botinec.

Ljudi pretjeruju?

Otac spomenutog čovjeka je ekipu Provjerenog u telefonskom razgovoru uvjeravao da ništa ne smrdi. Inače se cijela obitelj bavi svinjogojstvom, a Cerovski stariji tvrdi – ljudi pretjeruju.

"A kad se prijeđe granica, smrdi li onda? Slovenija, Nizozemska, Austrija, nek idu sa mnom po odojke, pa će vijeti kako smrdi", kaže Petar Cerovski.

Iako stanovnici kažu da ih smrad guši, Petar Cerovski kaže: "Nemojte valjati gluposti, odite samo, to pametan čovjek ne govori".

Petar Cerovski je osoba protiv koje su prošle godine prosvjedovali stanovnici Kupinečkog Kraljevca gdje je na zemlji koju je dobio u koncesiju od Republike Hrvatske planirao izgradnju velike svinjogojske farme.

Nakon velike bune situacija se stišala, no Cerovski od tog pothvata nije odustao, kaže nam. On je otac čovjeka kojeg je članica mjesnog odbora Botinec nekoliko tjedana prije ovog telefonskog razgovora zatekla sa cisternom u polju.

"Puno nedorečenosti i ne znamo čime on to zapravo zalijeva, ako je to digestat, po svim pravilima to ne bi trebalo biti tako problematično, trebalo bi biti idealno rješenje", kaže Pavlić.

Napominje kako ne bi trebali osjetiti smrad. "Rekli su da miris traje sat, dva, a ovdje sada uz grad je neizdrživo jer taj miris traje i traje", dodaje. Obavijestili su sve nadležne službe, ali su razočarani njihovim djelovanjem.

Indira Dedić kaže da im je policija poručila d se građani sami organiziraju i istražuju. "To nam je katastrofalna izjava, vrte nas u krug".

Je li bilo uzorkovanje tla?

U Državni inspektorat pristiglo je najamanje 12 prijava koje su ljudi slali. Stanovnici nemaju informaciju je li to zaista digestat, kaže Martina Pavlić iz MO Botinec. "Nemamo nikakve informcije, on je rekao da on gnoji digestatom i oni su se po mom mišljenju time donijeli zaključak da se radi o digestatu".

Iz Državnog inspektorata nismo dobili jasan odgovor jesu li uzorkovali tlo i što su našli, tek da je inspekcijski nadzor u tijeku. S Agronomskog fakulteta objašnjavaju da digestat koji je u skladu s propisanim pravilima ne smrdi.

"Svako postrojenje za obradu otpada pa tako i bioplinsko postrojenje mora imati izrađen elaborat o gospodarenju otpadom. U tom elaboratu je točno navedeno koje sirovine oni koriste u proizvodnji bioplina i naravno koju tehnologiju.

Ako rade po navedenom elaboratu, koje uzgred rečeno na neki način kontrolira i resorno ministarstvo i županisjka tijela, tada digestat ne bi smio smrdjeti", poručuje Neven Voća s Agronomskog fakulteta.

Goran Čop, predsjednik MO Botinec pojašnjava što je digestat.

"Digestat je u modernoj agronomiji savršeno sredstvo koje je bogato dušikom, ne bi smjelo ovako smrditi i upravo jedan od elemenata i je to da je to daleko podnošljiviji miris, odnosno smrad od klasičnog stajskog gnoja".

Velika parcela koju je Cerovski gnojio, a čiji smrad je uzbunio stanovnike okolnih mjesta nalazi se preko puta Botinca u području koje spada pod Brezovicu. Odmah preko puta zagrebačke zaobilaznice. Površina je u vlasništvu RH, ali ju je Petar Cerovski dobio u koncesiju.

Dobio ju je na 50 godina, površina je 200 hektara. Neće odustati niti od ovog posla kaže, jer mu je umjetno gnojivo preskupo. Na dan posjeta ekipe Provjereno zemljištu u Brezovici smrad se osjetio, ali nije bio neizdrživ.

Preorana zemlja nakon gnojenja

Marušić Tibor iz MO Botinec kaže da je na terenu bio Inspektorat, a da je zemlja preorana. To potvrđuju i fotografije koje su stanovnici napravili prije oranja na kojima se vide lokve. Cerovski nam kaže, jest preorali smo nakon što smo pognojili.

Rekao je da je otpad iz postrojenja Eko-biogas iz Pisarovine. Za njih će posijati kukuruz. On će za njih sijati i prodavati kukuruz, a oni su mu dali digestat za gnojenje.

Iz bioplinske elektrane Eco-biogas su potvrdili da imaju ugovor sa Cerovskim i da je sve u skladu s zakonom, te da njihov rad redovito kontrolira ovlašteni laboratorij. Na prošireni upit i iz inspektorata kažu da je sve u redu s digestatom koji se prosipa.

No, ostaje pitanje što onda smrdi? Na pitanje smije li se digestat cijelu godinu posipati, odgovara:

"To je isto ograničeno nitratnom direktivom, ali je ključna stvar kakav je taj digestat, on će vam dati konačni odgovor da li je netko u lancu pogriješio, bez nekakvih konkretnih dokaza samo možemo špekulirati što se dogodilo, možemo vjerovati ljudima da li se to dogodilo ili ne, možemo vjerovati bioplinskom postrojenju ili ne i na kraju poljoprivredniku, bez pravog konkrentog papira ne možemo znati točan odgovor", kaže Voća.

Goran Čop kaže da će najvjerojatnije naručiti privatnu neovisnu ekspertizu iz Slovenije.

Prema tzv. Nitratnoj direktivi koja propisuje korištenje digestata on se ne bi smio nanositi na tlo između 15. studenog i 15.veljače, zašto to ovdje nikome u ovom slučaju nije upitno nejasno je. Također, ono oko čega se svi slažu jest da smrada ne bi smjelo biti.

Iz Grada Zagreba su kratko odgovorili da su prijave proslijeđene nadležnim službama. Stanovnicima to nije dovoljno, poručuju, ovo je tek početak, od svojih prava na čist zrak i zdrav život neće tek tako odustati.

