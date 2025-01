Na Facebook stranici Ranger - Čuvari prirode Hrvatska objavljene su uznemirujuće fotografije mrtvog čaglja na drvetu.

Kako stoji u komentarima, pronađen je u šumi iznad groblja u Biogradu na moru, oko 500 metara od reciklažnog dvorišta.

"Kako vas nije sram! Kakvi ste vi to ljudi? Ovako odgajamo djecu?", napisali su čuvari prirode uz objavljene fotografije koje su izazvale lavinu reakcija.

Većina građana je zgrožena i traže da se pronađe onaj tko je to napravio i kazni. "Užas! Može li se ustanoviti tko je napravio ovaj zločin? To su psihicki poremećene osobe koje trebaju smještaj u ustanovu!", "Osoba zdrava u glavi ovo ne može napraviti. Isti takvi bacaju i ubijaju štence i mačiće. To isto su stanju i čovjeku napraviti. Ovu sliku treba uvrstiti u turističku promociju, neka se budući turisti dive ...."

Međutim, ima i onih koji smatraju da se radi samo o neadekvatnom zbrinjavanju ubijene životinje te da ih se godišnje u lovu ubije na desetke.

