Kako se približava rok za sklapanje nagodbe, svaki dan novi problemi, bolje reći, pobuna zainteresiranih strana. Posljednji su dobavljači koji, nakon još jednog sastanka s Vladinim povjerenikom, odbijaju plan nagodbe.

Tri sata sastanka, uvjeravanja, iznošenja činjenica i argumenata, ali isto tako i prijetnji i upozorenja da na kraju ne bi došli do nekog važnijeg konsenzusa.

Izvanredni povjerenik Fabris Peruško je napravio detaljnu prezentaciju svog dogovora sa ruskim Sberbankom, a upravo je taj dogovor ključ ove "pobune" dobavljača. Unatoč detaljnoj prezentaciji dojam je da su dobavljači ostali kod svojih pozicija, a ona glasi: "Mi smo 10. Travnja potpisali okvirni nacrt te nagodbe,a sve ovo što se dogodilo sa Sberbankom je nakandi dogovor i to nije korektno". Jednako tako, prema njima nije korektno da o cijelom slučaju nisu obaviješteni članovi privremenog vjerovničkog vijeća.

Izvanredni povjerenik je otišao u zgradu Vlade gdje ga čeka premijer Plenković te vjerojatno novi potpredsjednik Vlade Tolušić i ministar gospodarstva Darko Horvat, u čijoj će ingerenciji i nadležnosti biti slučaj Agrokor.

Premijer Plenković je zatražio od izvanrednog povjerenika da ga obavijesti o novonastaloj situaciji. Cijelu situaciju gledaju i europske institucije.

Zanimljivo, 15 predstavnika dobavljača je i dalje u zgradi Kraša. Oni još uvijek nisu izašli pred novinare i rekli svoje mišljenje o današnjem sastanku.

Svoje mišljenje prije dolaska u Vladu rekao je Fabris Peruško.

"Razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima do kraja nagodbe, izmjenili stajalista, prezentirali činjenice i dogovor je da nastavljamo s razgovorima", rekao je.

Što ako se ne dogodi sklapanje nagodbe?

Ne postoji scenarij u kojemu neće biti oštećenih u aferi Agrokor, no najcrnji scenarij je da se ne postigne nagodba. To jednostavno znači stečaj, bankrot i trenutačna blokada svih računa koji postoje u cijelom poslovnom sustavu. Teško je govoriti i komentirati što bi se tada dogodilo. Tko bi položio vlasnička prava i kolika bi bila ta potraživanja? Svi se nadaju da do toga neće doći.

Čini se kako i jedna i druga strana, vjerovnici i dobavljači na neki način pokušavaju dobiti što više za sebe i zbog toga se međusobno optužuju, točnije optužuju izvanrednog povjerenika da pogoduju jednoj ili drugoj strani.

Navodno bi se ovi razgovori trebali nastaviti i sutra.

