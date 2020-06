Danas će maturani nakon gotovo tri mjeseca ponovno sjesti u školske klupe i to kako bi pisali državnu maturu. Razgovarali smo s maturantima iz cijele Hrvatske o tome jesu li spremni za današnju maturu iz hrvatskog jezika.

Umjesto po druženjima, testovima ili po maturalnoj večeri, maturanti će svoju završnu godinu pamtiti po temama koje s njima gotovo da i nemaju veze.

"Definitivno po štrajku i pandemiji koja nas je zadesila", rekla je Lorena Tolić, maturantice Prve riječke hrvatske gimnazije.

S tim se slaže i Lorena Škrinjar, maturantica Ekonomske i upravne škole Osijek: "Po tome što nismo uspjeli školsku godinu završiti kao prijašnje generacije."

Ipak, Teodora Sakoman iz Katoličke gimnazije Požega ističe da "smo mi iz ovog smo naučili da nam u životu neće biti sve kako smo planirali".

Dan prije dana početka pisanja mature jedni iz ruku nisu ispuštali knjigu, drugi su na gradivo pokušali zaboraviti, a treći su potražili duhovni mir.

"Današnji dan sam započela sa svetom misom gdje sam se pomolila za sve nas maturante da što bolje napišemo testove koji slijede i da upišemo željene fakultete", rekla je Škrinjar.

Ove godine očekuju bolje rezultate

Prošle godine gotovo 9000 maturanata dobilo je nedovoljan iz hrvatskog i matematike, ali se ovogodišnja generacija ipak ne boji takvog potopa.

"Zaista je bilo dosta vremena. Svatko je mogao otvoriti knjigu i naučiti barem nešto i maknuli su nam dio drugog polugodišta pa mislim da bi ocjene ove godine trebali briljirati", rekla je Tolić.

Bez obzira na to, Eric Skoko iz pulske gimnazije tvrdi da mu izlazak na maturu neće biti ugodan: "Znam da ulazim i sebi možda određujem kojim ću putem ići, ali treba ostati pozitivan i bit će sve u redu."

Onima koji donose odluke zbog mature zamjeraju puno toga: najava ukidanja izbornih predmeta, pa njihovo vraćanje, prekasno objavljivanje kalendara državne mature.

"Jedna velika neizvjesnost, kako je i ministrica Divjak, da se nitko ne uvrijedi, olako pristupila svemu ovome. Nije nam dala sigurnost, vjetar u leđa, što je trebala", rekao je Skoko.

U prvom polugodištu većina njih izgubila je 16 dana zbog štrajka. Drugo je zbog korone prekinuto 19. ožujka. Osim bez nastave, ostali su bez maturalne večere i norijade.

"To je završetak jedne ere i početak nove i to nam treba kako bismo osjetili taj kraj i kako bismo što sretnije završili to jedno poglavlje u životu", rekla je Tolić.

I zato maturanti – sretno.

