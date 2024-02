Procurile nove poruke iz mobitela Josipe Rimac: "Kako neću popi*diti otvorila sam ti prostor kao nikome. Ja kad odem gori 24 sata sam tvoja"

Nekadašnja zamjenica općinskog državnog odvjetnika Snježana Bajan, silno je željela napredovati na višu poziciju kako je vidljivo iz poruka koje je slala Josipi Pleslić ex Rimac.

"Jesi li sve poduzela da ja dobijem ono gori što zaslužujem. Samo i isključivo očekujem da ti to riješiš. Možeš i sad si u prilici" ... "Ja kad odem gori 24 sata sam tvoja" ... "Zakaži mi kod Plenkovića da mu ja kažem", samo su neke od 1800 poruka koje je tadašnja zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Šibeniku Snježana Bajan od 2016. do 2019. poslala Josipi Pleslić ex Rimac, javlja Jutarnji.

Rimac bi s vremena na vrijeme odgovorila "Hoćuuuu...", a kad je zatražila da je vodi kod Plenkovića, odgovorila joj je "ti si opičena".

No, nezadovoljna Bajan joj je pisala: "Kako neću popizditi otvorila sam ti prostor kao nikome... u životu nauči za koga trebaš, a za koga ne trebaš skočiti"... "Upri, upri, upri, upri"... "Molim te Jope, odradi to, pritisni Jope. Ne jebu ako ih se ne pritisne, čuvaju za odabrane".

Snježana Bajan je od Pleslić, koja je tada bila zastupnica HDZ-a, a potom i državna tajnica u Ministarstvu uprave, tražila da pogura njezino napredovanje.

Bajan i dalje radi u DORH-u. S mjesta zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Šibeniku odlukom Državnoodvjetničkog vijeća (DOV) premještena za zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu, u Građanski odjel.