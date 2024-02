Objavljene nove poruke, Rimac spominje "tvoju i moju sutkinju", Turudić odgovara: "Dođi kod mene na sud"

Ne smiruje se situacija oko kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Nakon što su u subotu u javnost procurile poruke koje je izmjenjivao s Josipom Pleslić (bivšom Rimac), a tijekom dana su na informacije reagirali brojni političari, ali i Vrhovni sud, u nedjelju je Jutarnji list objavio nove poruke.

Iz njih se može zaključiti da je 2017. godine Rimac s prijateljicom, Mirjanom Čagalj, današnjom potpredsjednicom Hrvatske gospodarske komore, razmjenjivala poruke. U jednoj od njih Rimac joj piše da će s Jahorine, gdje se nalazi s obitelji na zimovanju, na jedan dan otići u Zagreb naći se s Turudićem, nakon čega se vraća na odmor.

Pročitajte i ovo Ekskluzivno Ivan Turudić za Dnevnik Nove TV: "Nisam lagao, postali smo dobri poznanici i znali bi se dopisivati"

Pročitajte i ovo Sve se provjerava Stigao odgovor Vrhovnog suda o Turudiću: Hoće li pokrenuti stegovni postupak?

Prijateljica ju je na to upitala ".... oho... šta s njim? Ana marija? ..."Ili zdravko"? "AMR", odgovara joj kratko Rimac.

Kako piše Jutarnji, AMR su inicijali bivše predstojnice Ureda za područja od posebne državne skrbi, Anne Marije Radić, visoke državne službenice optužene da je dodjelom triju stanova obitelji Rimac umjesto jednoga koji im je po zakonu pripadao zloupotrijebila položaj. U trenutku razmjene ovih poruka, protiv Anne Marije Radić treba početi suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu kojemu je Turudić predsjednik.

Sudeći po porukama, Josipa Rimac angažirala se i oko napredovanja kninske sutkinje Ane Jeleč Pecirep. Nju je 2017. godine Državno sudbeno vijeće (DSV) imenovalo za kaznenu sutkinju Županijskog suda u Zagrebu iako se na natječaju nije prijavila za kazneni odjel u koji je izabrana, nego za građanski odjel. Šest dana kasnije, Josipa Rimac šalje predsjedniku zagrebačkog Županijskog suda Turudiću, poruku: "Kako si primija ovu iz Knina na županijski sud?" Turudić joj, međutim, ne odgovara. Zapošljavanje Ane Jeleč Pecirep nije išlo po planu jer je jedna od kandidatkinja s natječaja podnijela ustavnu tužbu i Ustavni je sud poništio odluku o imenovanju kninske sutkinje na zagrebački Županijski sud.

Pročitajte i ovo Reakcije sa svih strana Grmoja o porukama Turudića i Rimac: "Sve ovo što se događa potvrđuje da su naše institucije okupirane i korumpirane"

Pročitajte i ovo kontroverze s turudićem "Povezan je s kriminalnim miljeom, ne smije biti na čelu DORH-a", "Ne bi smio biti ni sudac": Oporba na nogama zbog nove afere vladajućih

Dva mjeseca kasnije, DSV ju je imenovao za savjetnicu na zagrebačkom Županijskom sudu. Josipa Rimac navodno 7. veljače 2019. šalje Turudiću poruku u kojoj mu piše da je na kavi u zagrebačkom kafiću Time "sa tvojom i mojom sutkinjom" i piše "pazi je". On joj odgovara "dođi u 10.15 kod mene na sud", a ona odgovara "Hoću" i "A što ako me slikaju ahaaa". "Slikat ću te ja", piše joj na to Turudić i dodaje: "Kao na tvrđavi".