Stiže velika promjena vremena: Na snazi upozorenje meteoalarma, očekuju se problemi na cestama

Vrijeme će danas biti promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom i obilnom na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru. Tijekom dana će se širiti i na ostale predjele, a ponajprije na Jadranu može i zagrmjeti. Prema večeri na zapadu unutrašnjosti će prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorskoj Hrvatskoj.

Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju jak s olujnim udarima, sredinom dana na sjeveru u okretanju na sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo i jugozapadnjak, navečer na sjeveru bura.

Temperatura zraka iznosit će između 13 i 19 stupnjeva, u višem gorju te na sjeverozapadu od pet do 10, u drugome dijelu dana bit će u osjetnom padu.

Za šest morskih regija – zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal, sjevernu Dalmaciju, srednju Dalmaciju i južnu Dalmaciju – je zbog jakog vjetra na snazi narančasto upozorenje meteoalarma, a za ostatak Hrvatske vrijedi žuto upozorenje.

Meteoalarm za 2. prosinac 2023. godine (Foto: DHMZ)

Stanje na cestama

Iz Hrvatskih autocesta su u petak zbog velike promjene vremena i najavljenog snijega te stvaranja snježnog pokrivača apelirali na dodatan oprez.

"Primjerice, ako je na Ziru sunčano, a dionica od Svetog Roka je zatvorena – postoji valjani razlog zašto je tako. Moguća je ili orkanska bura ili snježni zapusi. Nepoštivanjem ograničenja dovodite u opasnost sebe i druge koji u neprohodnim uvjetima kreću u spašavanje (radnici HAC-a, HGSS, policija i hitni medicinski timovi) i izlažu svoje živote kako bi spasili vas", stoji u priopćenju.

Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Jadranska magistral (DC8) između mjesta Zaton Doli i Prapratno. Na državnim cestama DC1 Vaganac-Korenica-Udbina-Ondić i DC217 između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo Selo zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zbog jakih udara vjetra na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica, rizičnim skupinama vozila (motocikli, autobusi na kat, kamp-prikolice, hladnjače i furgoni s metalnim sanducima) koja se kreću u smjeru Rijeke preporučuje se izlazak na čvoru Delnice, a vozilima koja se kreću u smjeru Zagreba izlazak na čvoru Kikovica te obilazak dionice Delnice - Kikovica državnom cestom D3.

Kolnici su mokri i skliski. Mogući su odroni. Ponegdje ima magle. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Vrijeme u nedjelju

U nedjelju se očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. Još u noći i ujutro će ponegdje biti oblačnije, na kopnu uz malo susnježice i snijega, a na moru malo kiše. Malo snijega nošenog jakim vjetrom moguće je pod Velebitom. Prema kraju dana najavljuje se razvedravanje.

Vjetar će biti slab, u Slavoniji umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadnjak, u višim predjelima gorske Hrvatske sjeveroistočnjak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pod Velebitom moguće i orkanskim. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će od -2 do 1, na moru između tri na sjeveru do 12 na jugu. Najviša dnevna temperatura u kopnenim će krajevima iznositi od 1 do 6, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva.