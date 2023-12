Oblaci i kiša, a ponegdje i snijeg: Prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić

U naše krajeve pritječe izuzetno topao sredozemni zrak na južnoj strani ciklonalnog vrtloga koji će do sredine subote sve više jačati, a zatim odmaknuti na jugoistok Balkanskog poluotoka i postupno slabjeti.

S njime će se premještati i atmosferski poremećaji koji nam na stražnjoj strani vrtloga donose osjetno hladniji zrak.

U subotu ujutro na Jadranu i u zapadnom dijelu unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u istočnom barem djelomice sunčano.

U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren jugozapadnjak koji će u višim predjelima biti i jak. Na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo.

Zbog vjetra je snazi i Meteoalarm. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugoistoku Slavonije i u Srijemu ponegdje i do 15, a na Jadranu od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno s kišom. Krajem dana u zapadnim krajevima mjestimice susnježica i snijeg. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, navečer sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stupnjeva, a navečer osjetno niža.

U istočnim predjelima promjenljivo, iznadprosječno toplo i vjetrovito. Poslijepodne pretežno oblačno mjestimice s kišom. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, navečer u okretanju na sjeveroistočni uz zamjetan pad temperature koje će poslijepodne ponegdje dosezati i do 21 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno oblačno i vjetrovito povremeno s kišom i pljuskovima, u Gorskom Kotaru i obilnijom oborinom. Poslijepodne i navečer u gorskom području kiša će prijeći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će povremeno umjeren, a u višem gorju i na Jadranu i jak jugozapadnjak, Vjetar će navečer okrenuti na sjeveroistočnjak, a na Jadranu zapuhat će bura. Najviša temperatura od 11 do 14, na Jadranu od 15 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo i oštro koje će prema večeri okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura od 17 do 20 stupnjeva..

Slijedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano i hladno. U nedjelju uglavnom u gorskim krajevima ujutro mjestimice snijeg.

Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak djelomice sunčano. U utorak promjenljivo oblačno mjestimice s kišom. Puhat će umjerena, u nedjelju i jaka bura, a u utorak jugo.

U subotu, dakle, u drugom dijelu i potkraj subote zamjetan pad temperature, a u gorskom području snijeg kojeg će biti i ponegdje u nizinama. U nedjelju postupno smirivanje vremena.