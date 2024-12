Božićna misa u najvećem hrvatskom zatvoru: "Ako je samo jedan čovjek pronašao sreću, napravili smo veliku stvar"

Skrušeno, pokorno, zajedno – u molitvi je u petak bilo 30-ak zatvorenika zajedno s pravosudnim policajcima na božićnoj misi u Remetincu. Težinu života osoba bez slobode, na sat vremena, zamijenila je nada u spas i promjenu. Podršku na putu promjene dali su im župljani iz Savskog gaja, koji su podijelili i Glas koncila te katoličke kalendare.

"Ja vjerujem da im to pomaže jer imamo i neka svjedočanstva da ljudi čitaju ovu literaturu koja se donosi i da se na nju referiraju. Ako je samo jedan čovjek pronašao sreću i zadovoljstvo u ovoj svetoj misiji ovdje, onda smo napravili veliku stvar", reporterki Dnevnika Nove TV Slavici Parlov Horvat rekla je Ankica.

Mise se inače održavaju dva puta mjesečno, dok je islamski i pravoslavni obred jednom mjesečno. Sve je to dio ideje o resocijalizaciji zatvorenika gdje ih se pokušava izvesti s puta kriminala s obzirom na to da ih se čak 50 posto vraća u zatvore.

Remetinec je najveći zatvor u Hrvatskoj po broju osoba lišenih slobode. Njegov službeni kapacitet su 552 mjesta, ali je neslužbeno zatvorenika i više, no osoblje se trudi svima dati odgovarajuću skrb. Tako je svakodnevica za blagdane ugodnija, ali uvijek pod budnim okom pravosudnih policajaca.

"Oni imaju malo svečaniji meni: imaju kolač, imaju malo duži boravak da im se ne gasi svjetlo. Ove je godine Badnjak bio u utorak, što je dan posjeta pa su mogli primiti posjet od svoji najbližih", objasnio je Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudnih policajaca.

Za Božić su na meniju purica i mlinci, a za Novu godinu gospođa Anita Malnar, s 30-godišnjim stažem u kuhinji, priprema im sarmu.

"Zatvorenici najviše vole jesti meso koje nam dolazi iz našeg sustava, iz naših zatvora koji uzgajaju meso. Vole jesti i slatko koje nam dostavljaju naši dostavljači", istaknula je.

Kao u restoranu, može se i naručiti jelo koje se plaća posebno. U kuhinji rade i neki od zatvorenika kojima je Anita šefica.

"Oni su različiti. Ja se prilagođavam njima i onda se oni prilagođavaju meni. Znači, svaki ima neki svoj profil. Naravno, ja moram imat dozu strogoće, dozu dobrote. Moram nekad biti nasmijana, moram biti stroga, nekad viknem", ispričala je.

Na raspolaganju im je i trgovina te knjižnica s 5,5 tisuća naslova. Najviše se čitaju kriminalistički romani, a posebno su popularne religijske knjige te psihološka literatura koja zatvorenicima pomaže prebroditi teške trenutke. Neki od njih su i blagdani, kada je frustracija još i veća. Veći je tada i pritisak na pravosudne policajce.

"Oprez mora biti apsolutno 100 posto svaki put. Tu nema mogućnosti opuštanja jer vas to može dovesti u neizravnu opasnost – i vas i zatvorenika – jer vi morate znati da svi mi brinemo o zatvorenicima i njihovoj sigurnosti. Ako vi niste ušli u to 100 posto, onda nećete predvidjeti je li to napad na sebe, je li napad između zatvorenika, a to vas može dobro, dobro koštati", objasnio je Krešo.

