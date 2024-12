Politički analitičar o borbi za Pantovčak: "Milanoviću predstoji uvjerljiva pobjeda, Primorac je izuzetno loš kandidat"

Tihomir Cipek, profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, je u razgovoru s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović komentirao predsjedničke izbore te se osvrnuo na rezultate najnovijeg istraživanja Dnevnika Nove TV, prema kojem je Zoran Milanović na 37, a Dragan Primorac na 20 posto podrške birača.

"To je zapravo situacija koju smo svi očekivali ako smo pratili rezultate istraživanja. Jasno je da je gospodin Milanović veliki favorit i da mu predstoji uvjerljiva pobjeda", rekao je Cipek.

"On je vodio sjajnu kampanju obavljajući poslove predsjednika Republike intenzivnije nego inače – s većim žarom i s većim marom. Nije se spustio s orlovskih visina i ulazio u dnevne obračune s protukandidatima. Rezultati to pokazuju jer je 37 posto jako dobar rezultat", dodao je.

S druge strane, Primorac prema anketama ne stoji dobro.

"On je izuzetno loš kandidat. Ne samo da ne odgovara izbornoj jezgri HDZ-a, nego ga i dobar dio drugih ljudi smatra nedovoljno kompetentnim za obnašanje funkcije predsjednika. Samo najlojalniji birači HDZ-a će ostati uz njega", smatra Cipek.

"Puno toga je radio krivo. On naprosto profilom ne odgovara biračima HDZ-a. On nije čovjek iz naroda, nije se profilirao kao čovjek koji ima konzervativnije ili stavove desnog centra. On je na neki način te birače, a ljudi se toga sjećaju, razočarao kad se kandidirao protiv službenog kandidata HDZ-a. Zbog njega je gospodin Andrija Hebrang izašao iz stranke. To je ipak važna stvar i dio birača to pamti", napomenuo je.

Marija Selak Raspudić i Ivana Kekin su, prema istraživanju Dnevnika Nove TV, skoro izjednačene na oko 10 posto.

"Da simplificiram, to su birači koji su razočarani s HDZ-om s jedne i SDP-om s druge strane. To su birači koji bi jednu desniju politiku, drugačiju od ove, a ovi drugi bi jednu liberalniju, kozmopolitsku politiku koja je drugačija od politike predsjednika Milanovića", objasnio je Cipek.

"Naravno, zbog toga što su i jedni i drugi nezadovoljni birači, vidjet ćemo da se birači Ivane Kekin u drugom krugu okreću gospodinu Milanoviću. Znakovito je da se njemu okreće i 50 posto birača Selak Raspudić", dodao je.

Cipek je komentirao i kandidaturu Mire Bulja.

"On je kandidat koji se pojavio nakon što se kandidirala gospođa Selak Raspudić, koja je nekada surađivala s Mostom. Ta je ljubav pukla i on je tu da bi spasio što se spasiti može. Jedna važna parlamentarna stranka poput Mosta mora imati svog kandidata i poruke koje je slao su za lokalnu razinu, na koju on puca, bile dobre", ustvrdio je.

Osvrnuo se i na Branku Lozo, Tomislava Jonjića i Niku Tokića Kartela.

"Gospođa Lozo je htjela afirmirati stranku. To je novoosnovana stranka, to su disidenti Domovinskog pokreta – stranka DOMiNO. Ona je svojim porukama pokazala potencijal koji bi stranka mogla imati. Isto se odnosi i na gospodina Tomislava Jonjića koji, kao i gospođa Lozo, živi u prošlosti. A vi s prošlošću ipak ne možete postati predsjednik Republike. Ljudi su njome zasićeni i te poruke imaju ograničen domet", objasnio je.

"Tokić Kartelo će ostati poznat po svojim suzama. On je kandidat koji je dobronamjeran, ali je zalutao u ovu borbu", zaključio je Cipek.

