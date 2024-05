Svjetska meteorološka organizacija upozorila je na alarmantno stanje klime na našem kontinentu: Što u vezi s time može učiniti Europa otkriva meteorolog Čačić

"Podaci o stanju klime u Europi od strane Agencije Copernicus i Svjetske meteorološke organizacije vrlo su alarmantni, no oni također predstavljaju i ključno uporište u našim ciljevima u prijelazu prema održivoj energiji, smanjenju neto emisija stakleničkih plinova i Europe kao prvog klimatski neutralnog kontinenta do 2050. godine“, izjavio je to Mauro Facchini ispred Europske komisije.

Celeste Saulo, glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije, tome je dodala kako je "Klimatska kriza najveći izazov naše generacije pa se troškovi djelovanja u području klime mogu činiti visokima. No, troškovi nedjelovanja mnogo su veći. U tome moramo iskoristiti znanost koja pruža najbolja rješenja za dobrobit društva“.

