Ledeni val prvi ove godine stiže u Hrvatsku gdje se, kao u čitavoj Europi, posljednjih mjeseci uživalo u toploj jeseni. Hoće li se kontinent smrzavati bez ruskog plina, doznaje reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Prve snježne pahulje u Manchesteru i prvi prometni kolaps. Zbog piste zatrpane snijegom otkazani su deseci letova, a slično ovih dana očekuje brojne gradove u Sjevernoj Europi. U Skandinaviji će temperatura pasti do polarnih minus dvadeset i pet. Ništa neuobičajeno, ali ove godine Europljani ne mogu računati na grijanje ruskim plinom. Među stanovnicima sjevera kontinenta, panike nema. Zasad.

"Dopušteno je djecu izvoditi van u kolicima do minus petnaest. Sad u ovom trenutku je minus deset, znači još uvijek je optimalno za šetnju s djetetom popodne poslije ručka. Malo je zakasnila ova zima. Dosad smo imali jedan kratki snijeg od par dana i onda se poslije toga nije događalo ništa, čak su fetivi Norvežani rekli da možda budemo imali Božić bez snijega", prepričava Matea Ljubanović iz Norveške.

Snijega će biti obilno

Snijega će ipak biti i to obilno. Europa se za zimu dugo pripremala. Skladišta plina napunjena su do vrha, a donesene su i mjere za štednju energije. No, kako padaju temperature, raste potrošnja energije, a onda i njezina cijena. A raste i rizik od kvarova.



"Ne očekujem neke velike tehničke probleme iako uvijek imamo dva ekstrema. To je sedmi i osmi mjesec kad je praktički velika suša, vrlo visoke temperature i kad su vrlo niske temperature to je dvanaesti, prvi, drugi mjesec kad se može očekivati bura, minus deset, onda može doći do tehničkih problema", pojašnjava Ivica Toljan, član Uprave Cropexa.

Val hladnoće sljedeći će tjedan zapljusnuti i Hrvatsku. Očekuju se temperature debelo ispod ništice. Rast će potrošnja plina, ali dobra vijest je da je naše skladište u Okolima na 94 posto popunjenosti. Iz državne tvrtke Plinacro koja upravlja plinskim sustavom tvrde u kako su spremni za zimu.

Ministar Primorac: "Ova subvencija ne može trajati vječno"

"Kapaciteti plinskog transportnog sustava u potpunosti zadovoljavaju potrebe kupaca plina u Republici Hrvatskoj. Trenutna potrošnja plina je u skladu s meteorološkim uvjetima", kazali su iz Plinacroa.

Upravo zbog toplog vremena, u studenom je potrošnja plina u Hrvatskoj bila oko 30 posto manje nego ranijih godina. Dolaskom zime i rastom cijene energije, raste i pritisak na državni proračun, ali ni država ga, jasan je bio ministar financija Primorac, ne može predugo trpjeti.

Primorac otkrio hoće li se uskoro ići na rasterećenje plaća, prognozirao i nadolazeću utakmicu: "Proračun to ne može izdržati"

Što nas čeka u idućoj godini i ima li plina na svijetu dovoljno da bi se nadoknadio onaj iz Rusije?

"Ova subvencija ne može trajati vječno. Ako ova situacija potraje, što se tiče cijene električne energije na tržištu prije svega jasno je da niti državni proračun to ne može izdržati, niti je to na kraju krajeva učinkovito“, rekao je ministar financija Marko Primorac.

S iznimkom Gospića i Ogulina, posljednji bijeli Božić u Hrvatskoj je zabilježen davne 2007. godine. Ipak, ove će ga godine, za razliku od proteklih petnaest, zazivati tek rijetki.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.