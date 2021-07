Nakon što je platio kaznu od 150.000 kuna zbog skidanja službenog znaka zabrane te bespravne gradnje, poduzetniku Stipi Latkoviću zbog uvale Vruja stigla je nova kazna.

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata naložila je Stipi Latkoviću da uz novčanu kaznu od 70.000 kuna mora ukloniti bespravno sagrađenu vodospremu, suterenske građevine i betonski zid.



Devastacija uvale Vruja: Iz Ministarstva prostornog uređenja objašnjavaju koliko je nekretnina u vlasništvu poduzetnika Latkovića

Organizatori prosvjeda "Festival bespravne gradnje" prikupljaju potpise za peticiju kojom će od Ministarstva državne imovine tražiti da odbije Latkovićev zahtjev za kupnjom državnog zemljišta na kojem godinama bespravno gradi.

''Nakon što je legalizirao objekte i nakon legalizacije nagradio još neke nove objekte on sada može tražiti od države da mu na osnovu te legalizacije proda zemljište koje je on u stvari uzurpirao. Razlog pritiska je da ministar državne imovine, odnosno Ministarstvo ne proda to zemljište investitoru tj. gospodinu Latkoviću koji je napravio bespravno izgrađene, sada polulegalizirane objekte'', rekao je Branimir Urlić, jedan od organizatora Festivala bespravne gradnje.



