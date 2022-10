U okolici Karlovca ne žele obranu od poplave u obliku betonskog zida koji bi im narušio vizuru naselja, zaklonio pogled na Kupu i suzio cestu. Hrvatske vode kažu da drugog rješenja nema. No, mještani su pokrenuli i peticiju.

U Brodarcima se bore protiv prepreka između Kupe i svojih kuća. Ne žele da im se izgradi betonski zid.

"To je napravljeno u Karlovcu u Drežniku i to je totalno ružno. Jednostavno će takav predivan predio upropastit. Nije to cilj da se priroda koju je dragi Bog stvorio tako napravi", kazala je Vera Hrebac iz Karlovca reporterki Dnevnika Nove TV Barbari Golji.

Da mora birati između poplave u dvorištu i takvog nasipa, Vera kaže kako bi izabrala poplavu u dvorištu. "Meni Kupa dođe svaki puta do druge stepenice, a za sto godina nikada nije ušla u kuću", pojasnila je Hrebac.

U Hrvatskim vodama kažu da bi im pustili vodu u dvorište, ali ne mogu.

"Drugi tjedan je natječaj za izbor izvođača", upozorila je Biljana Željaznak, voditeljica ispostave Hrvatskih voda Karlovac.

Na konstataciju reporterke da su građani uzeli odvjetnika i da ih namjeravaju zaustaviti, Željaznak je istaknula kako je ona građevinar i kako ne zna do kud se može ići i koja su čija prava.

"Meni je jako žao. To nitko ne radi zbog nikoga nego zbog mještana Brodaraca. Naša ideja je bila napraviti obrambeni zid i uljepšati naselje. Nešto u interesu naselja da se podigne kvaliteta života. Međutim, neočekivani otpor. Jedno od rijetkih naselja kod kojih je to moguće napraviti. Po konfiguraciji terena to nije moguće napraviti u nekim drugim naseljima", istaknula je.

Šefica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama: "Štrajk je uvijek opcija, ne prizivajmo ga"

HRT-ovi inkasatori ispituju susjede, prepisuju imena sa sandučića: "Bio je baš agresivan, dijete se uznemirilo i počelo vrištati i plakati"

Na pitanje o tome zašto im ne puste vodu u dvorište, Željaznak je pojasnila kako se ne radi samo o njima. "Radi se o naseljima nizvodno od njih. To je obrambena linija gdje se voda kroz naselje prolijeva i na naselje Jelsa", kazala je.



Ali u Brodarcima imaju prijedlog da se umjesto betonskog zida podigne i proširi cesta.

"Pokušajte vi bijelim autom otići dolje i pokušajte se mimoići s nekim. Pogledajte na što mi auto sliči", kazala je Vlatka Hrebac ekipi Dnevnika Nove TV pokazujući pritom na blatnjave gume i izgrebani dio automobila.

"Nije tu odvodnja riješena", kazali su Marko i Vera Krajačić dodavši da im blato smeta te da se ni s kime ne mogu mimoići automobilom.

Gradonačelnik Kalovca Damir Mandić tvrdi da su im nudili da prošire cestu nauštrb njihovih dvorišta. No, odbili su takvu cestu.

"Mi sad imamo situaciju da građani meni dostavljaju peticiju gdje oni traže cestu, ali ne žele zid. Moram priznati jedna zamršena situacija", kazao je Mandić za Dnevnik Nove TV.



Situacija u kojoj će netko ipak doći do zida. Ili Hrvatske vode ili Brodarci.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.