Nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer najavio da će privremena lokacija za skladištenje glomaznog otpada biti u Sesvetskom Kraljevcu, stanovnici tog dijela grada javno su izrazili nezadovoljstvo i protivljenje takvoj odluci. Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo na istoku Zagreba provjerio je zašto se lokalno stanovništvo buni.

Problematika je kompleksnija i šira nego što se to čini na prvi pogled. Ostvari li se plan da se glomazni otpad odlaže u Sesvetskom Kraljevcu, to bi značilo da bi se na području od svega nekoliko kilometara nalazila tri velika odlagališta otpada, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo, koji je razgovarao je s predsjednikom Mjesnog odbora Markom Blaževićem.

Blažević kaže da se protive jer "privremeno često postane dugotrajno", kao što je i Jakuševac počeo privremeno.

"75 dana je najavljeno, ali hoće li to biti samo 75 dana i hoće li to biti samo taj glomazni otpad koji je najavljen, mi ne znamo. Nismo vidjeli ugovor, nitko nas nije obavijestio. Informacije smo dobili iz medija i ja to smatram jako zabrinjavajućim. Na taj način se odnositi kao gradska vlast prema gradskoj četvrti... nije dobro. To podsjeća na neke stare prakse, a obećane su nove prakse, i zbog toga smo se usprotivili", rekao je Blažević.

Ističe da upozoravaju na vrijeme, kako se ne bi dogodilo ono što se dogodilo u Soblincu. Kaže da je Kraljevec ulaz u Grad Zagreb.

"Nitko na svoj ulaz ne stavlja smeće. Taj ulaz treba biti zelen, lijep. Onakav kakav jest Kraljevec je predivno mjesto za živjeti", rekao je Blažević koji se boji da bi se ondje mogao odlagati i biootpad ili opasni otpad.

"Tamo ima prostora, ali mi ne damo naš prostor zato što je to jako, jako lijepo mjesto za život. Mi već imamo nekoliko zagađivača s kojima se borimo i želimo da se i oni izmjeste iz Sesvetskog Kraljevca, a ne da nam dođe još nešto dodatno", kazao je.

Čorkalo je razgovarao i s Filipom Fanjekom, predsjednikom Mjesnog odbora Soblinec u kojem postoje dva odlagališta otpada.

Fanjek kaže kako je već nekoliko godina problem kožara iz koje nesnosno smrdi.

"Ljudi ne mogu otvoriti prozore. U jezera su spojene cijevi u koje ide opasan otpad. Zarazne bolesti se šire ovuda. Štakori, miševi ljudima hodaju po garažama, kućama, ljudi nalaze mrtve mačke. Škola je 500 metara odavde, kuće su 50 metara od kožare", rekao je Fanjek.

Ističe kako su prije mjesec dana dobili još jedan otpad, 30-40 vrsta otpada, a navodno će doći i opasni otpad, kaže Fanjek.

Dodaje kako pišu dopise, a nitko se ne odaziva. Državni inspektorat kaže da je sve u redu.

"Mi ne možemo dobiti vrtić, ali možemo dobiti odlagalište otpada. Ovo je trebao biti sesvetski Bundek, ali ovo je sesvetska ekološka bomba", kaže predsjednik mjesnog odbora. Veli i da je zrak zagađen, ali to nitko ne želi izmjeriti.

