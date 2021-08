Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ovog će tjedna odlučivati o otvaranju predmeta o slučaju ljetovanja ministra financija Zdravka Marića. Ministar je tijekom kolovoza boravio na jahti, no nije želio otkriti ime vlasnika plovila. Početkom tjedna ipak je otkrio da jahta nije njegova nego se na njoj odmarao na poziv prijatelja.

Ministar se vratio s godišnjeg odmora i krenuo elaborirati fotografiju s jahte.

"Kad ste me pitali gdje ću na godišnji odmor, parafrazirat ću svoje riječi, da s obitelji i prijateljima idem na južni Jadran, opet u isto mjesto, zna se koje, u Promajnu. Puno više vremena svojeg odmora sam proveo na kopnu, a taj koji me uslikao... mogla je izaći i fotografija kako jedem sladoled u Promajni ili se vozim na SUP daski ili nešto treće", rekao je uvodno Marić.

Objasnio je kako je njegova obitelj imala poziv prijatelja, koji su bili na ljetovanju i krstarenju, da zajedno odu na jedan poludnevni izlet.

"Jedan iza štanda s nektarinama me već naciljao, ja samo mogao jednostavno proći dalje, ali sam stao na brodu. Ni pola sata nismo plovili niti se jednom okupali, ali članak je već izašao. Imali smo dogovor od prije da se podružimo, nema tu nikakvih misterija“, rekao je i naglasio kako unatoč tome što mu je dotični prijatelj rekao da slobodno medijima otkrije njegovo ime, on to neće učiniti.

"Molio bih da sve ide na moj račun"

"Molio bih i volio da sve ide na moj račun, svi udari na mene. Jedino što mogu o njemu reći, nema nikakav porezni dug, oprost ili kredit HBOR-a, naše poveznice nisu poslovne, znamo se privatno niz godina. Razumijem da je tema tu, ali sigurno ćete dokučiti u narednim danima o kome je riječ, da će ime isplivati“, kazao je ministar.

Upitan zašto ne želi otkriti ime prijatelja, odgovorio je kako ima svoje principe.

"Nisam se odricao prijatelja prije pa neću ni sada. Želim sačuvati privatnost ljudi oko sebe, molim da su svi udari na mene“, ponovio je i zahvalio članu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davoru Ivanjeku.

"Ja sam nazvao Povjerenstvo da se zahvalim gospodinu Ivanjeku na intervenciji i objašnjenju“, rekao je.