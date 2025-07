Hoće li se nakon kiše i oblaka vratiti sunce? Meteorolog otkrio što nas sve čeka

U četvrtak ujutro i prijepodne u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, ponegdje i uz malo kiše, a na Jadranu će biti pretežno sunčano.

U većini krajeva ujutro će puhati umjeren, u istočnoj Hrvatskoj i na Jadranu i jak sjeverac i sjeverozapadnjak, a duž obale i bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 11 do 15, u gorskoj Hrvatskoj od 9 do 11, a na Jadranu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, ali mjestimice uz jači razvoj oblaka prolazno kiša ili pljusak. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 23 do 25 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima, uz najvišu temperaturu od 22 do 24 stupnja, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Na sjevernom Jadranu bit će pretežno, a u gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak kojeg može biti i u unutrašnjosti Istre. Puhat će umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnnjak, a duž obale i bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu iznosit će od 17 do 21, a na Jadranu od 26 ili 27 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak sjeverozapadnjak, a duž obale i unutrašnjosti i bura. Temperatura će iznositi od 26 do 29 stupnjeva.

Temperatura mora u srijedu ujutro iznosila je između 24 i 27 stupnjeva, što je i dalje razmjerno toplo.

Vrijeme do kraja tjedna

Sljedećih dana će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ponegdje će biti malo kiše ili pljuska i to većinom u gorskom području, osobito za vikend. Vjetar će biti slab do umjeren, jutra će biti svježa, a dnevna temperatura će biti u porastu.

Na Jadranu će vrijeme biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Jedino su na sjevernom dijelu Jadrana u subotu poslijepodne i u nedjelju izvjesni lokalni pljuskovi, kojih može biti i potkraj petka. U petak će puhati umjeren sjeverozapadnjak i bura, zatim jugozapadnjak, a u nedjelju i jugo.

U nastavku tjedna bit će pretežno ili djelomice sunčano. Najviše sunca očekuje se u Dalmaciji, a u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još će povremeno biti malo kiše ili pljuska. Prema vikendu će posvuda biti sve toplije.