Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, objavio je da će zagrebački glomazni otpad privremeno odvoziti u prostor tvrtke Unija nova u Sesvetskom Kraljevcu te da će vrijeme do kupnje drobilica premostiti najmom.

"Nakon manjeg ispitivanja tržišta pronađena je lokacija za privremeno skladištenje glomaznog otpada u Sesvetskom Kraljevcu. Tamo će se skladištiti 75 dana, što bi trebalo biti dovoljno da se unajme drobilice", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, na konferenciji za novinare. Otpad će se skladištiti u tvrtki Unija nova.

Glomazni otpad već će se danas početi odvoziti s ulica. "Pozivamo sve građane da prijave ilegalna odlagališta kako bismo ih što prije mogli počistiti s ulica", rekao je gradonačelnik.

Dodao je da je došlo pet ponuda za kupnju drobilica, a odluka bi trebala biti donijeta do kraja tjedna. No, kako je potrebno određeno vrijeme za rok žalbe i samu isporuku, odlučeno je da će se to razdoblje premostiti najmom drobilica.

Tomašević je rekao da će ići prema tome da se odlagalište Jakuševec zatvori do kraja njegovog mandata, ali do tada će tamo ići otpad koji će samljeti drobilice.

Nije htio komentirati "ironična priopćenja" C.I.O.S. grupe.

Na pitanje je li mu neki prijatelj platio ljetovanje na luksuznoj jahti, rekao je da ove godine nije niti ljetovao te da misli da mu se "takvo nešto nije desilo".

Pomoć vlasnicima oštećenih automobila

Grad Zagreb će financijski pomoći i vlasnicima automobila koji su oštećeni na javnim površinama u potresu. Pomoć će iznositi do 20 posto procijenjene štete, ali ne više od sedam tisuća kuna.

Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, rekao je da u Zagrebu nije bilo novih prijava šteta nakon sinoćnjih potresa na Baniji. Izvijestio je i da će u narednih tjedan dana biti izabrana čelna osoba Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, a dodao je i da je od jučer započet obilazak objekata sa žutom naljepnicom.

Zamjenica Danijela Dolenec govorila je o točkama koje će se naći pred Skupštinom, a za koje je upravo završeno javno savjetovanje. Riječ je o davanju u zakup površina u javne namjene, čime se uvodi obaveza javnog natječaja za, primjerice, kućice za božićni sajam. Bilo je i komentara na neadekvatne biciklističke staze.

"Javljali su se organizatori tih manifestacija i tražili da se nastavi podzakup, a tražili su se i da se u odabiru uzmu u obzir iskustvo i reference, što smatramo dobrim prijedlogom", rekla je Dolenec.

Završeno je i savjetovanje o odluci o obustavi mjere roditelj odgajatelj, koja bi vrijedila od 6. rujna. "To bi značilo da se novi korisnici ne mogu prijavljivati dok traje evaluacija mjera. Svjesni smo da je svaki rok u tom smislu težak za odrediti, uvijek bi moglo biti malo duže, ali smatramo da je važno da zaustavimo prijave novih korisnika dok se mjera detaljno ne analizira", rekla je Dolenec, dodajući da će Skupštini predložiti da rok doista bude 6. rujna.