Laura Mikić trebala je ovih dana slaviti uspjeh na maturi i upis na toliko željenu Muzičku akademiju. Umjesto toga proživljava najgore trenutke u životu. Birokracija se ispriječila pred Laurinom budućnošću.

Mnogo je riječi izgovoreno ovih dana oko mentalnog zdravlja mladih, koji i pored svakodnevnih briga i izazova ipak nekako baš u ovo doba godine trpe dodatan stres. Kraj školske godine i pritisak zbog ocjena, a kod maturanata matura i prijemni ispiti izvor su mnogih muka. A kad se na sve to nalijepi i muka koju ovih dana proživljava Laura Mikić, pitanje je kakva se to slika budućnosti slaže i poruka mladima šalje.

Lauri Mikić poništen je državni ispit na maturi iz hrvatskog jezika jer se na esej potpisala punim imenom i prezimenom. Greška je to koju skupo plaća, naime, izgledan upis na traženu Muzičku akademiju jako je daleko, a čini se da će sve dobiti i sudski epilog.

Ispit iz hrvatskog jezika sastoji se od dvije ispitne cjeline. Prva je Školski esej i sastoji se od jednog zadatka otvorenog tipa. Druga je ispitna cjelina Književnost, neknjiževni tekstovi i hrvatski jezik, a čini je 80 zadataka zatvorenog tipa. Mikić je prošla drugi dio hrvatskog jezika, no zbog potpisa na esej poništen joj je cjelokupan ispit iz hrvatskog jezika.

Mentalno stanje djece u Hrvatskoj je katastrofalno: "Dijete vrlo često smatra da je odgovorno za sve i da je jedini izlaz..."



"Slučajno sam uslijed velike doze stresa i umora potpisala esej na hrvatskom jeziku jer sam tih istih dana kada se polagala državna matura polagala i prijemni ispit na Muzičkoj akademiji koji sam položila izvrsnim rezultatom. Dalje je samo pakao nepravde koji ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju", kazala je Laura Indexu.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) donio je odluku da je Mikić potpisom na esej pokazala "nedopušteno ponašanje učenice" te je diskvalificirana. I to bez prava na žalbu ili prigovor.



Kraj školske godine opet kuca na vrata: ''Koja je cijena petice?''

Od 2019. godine strogo je zabranjeno "narušavanje tajnosti identiteta pristupnika potpisivanjem punim imenom i prezimenom ili na neki drugi način koji omogućava identifikaciju". Kada je 2019. Pravilnik o polaganju državne mature predstavljen, iz NCVVO-a su naglašavali kako im nikako nije prihvatljivo da se narušava tajnost ispitnog materijala te su najavili da će takav ispit biti poništen. A prema Pravilniku ravnatelj Centra donosi odluku o poništenju ispita ili dijela ispita i ta je odluka konačna. Bez prava žalbe ili prigovora.



Laurina majka Sandra upozorava da su mogli primijeniti po Pravilniku blažu mjeru, tj. poništiti samo esej, ali nisu. U ovoj školskoj godini esej nije eliminacijski, a bodovima koje je Laura iz hrvatskog jezika ostvarila u prvom danu ispita koji nije potpisala, ostvaruje pravo prolaska ispita iz hrvatskog jezika na ljetnom roku državne mature.

"Ovih dana sam usahnula, izgubila sam svoj put u muzičkom obrazovanju koji sam vrijedno gradila godinama, izgubila sam i put vjere da me netko hoće čuti, da netko hoće uopće pročitati moj prigovor", kazala je Indexu Laura koja je ovih dana dobila poziv na jesenski rok državne mature.



Kako je prošla državna matura? Učenici bolji nego prošlih godina, lošiji u fizici i politici i gospodarstvu



Iz NCVVO-a su ustvrdili da ako se poništi jedan dio ispita, mora se i drugi te da se na njihovu odluku o diskvalifikaciji ne može uložiti prigovor ili žalba.



"Pravilnik o polaganju državne mature zbog konkretnog nedozvoljenog ponašanja učenika predviđa mjeru 'poništenje ispita ili dijela ispita', međutim u ispitima onih predmeta koji se sastoje od dvije ili više cjelina, poništenjem jednog dijela ispita poništava se cijeli ispit jer isto utječe na valjanost ispita kao cjeline jer su svi dijelovi neodvojivo povezani. Dakle, kod poništenja smatra se da učenik nije ni pristupio ispitu bez obzira na to od koliko se cjelina ispit sastoji, što je potpuno druga situacija od one kad je učenik pristupio npr. eseju i nije ostvario niti jedan bod", stoji u odgovoru NCVVO-a Indexu.



No, obitelj Mikić ne misli stati na ovome te je odlučila angažirati odvjetnika.