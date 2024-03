Spolno zlostavljanje: ''Ja moram tajiti njegov identitet zbog zaštite svojeg djeteta, a država ne štiti moje dijete nimalo''

Uznemirena majka obratila se Provjerenom nakon što je, prema njezinim informacijama, osumnjičenik za teška kaznena djela pušta iz istražnog zatvora bez ikakvih mjera opreza, a riječ je o tome da postoji osnovana sumnja na spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta.



U pitanju je obiteljski prijatelj, čovjek koji djetetu lako može biti djed. Majka je sumnju da se događa najgore prijavila i policiji i socijalnoj službi. Osumnjičeni je priveden, a kada su ispitani svjedoci, nakon mjesec dana on je pušten.

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Žene progovorile o strahotama koje su proživjele u sigurnoj kući: "Nekoliko sam puta pomislila - bolje da sam trpjela batine nego što sam ovamo došla"

''Mene je to ubilo, doslovce...''

''Mene je to ubilo, doslovce me je ubilo. Ja moram tajiti njegov identitet zbog zaštite svojeg djeteta, a država ne štiti moje dijete nimalo. To da je on vani znači da se oni mogu sresti svakodnevno nekoliko puta. Ja nju tu ne mogu zaštititi jer mi država to ne da, ne da da zaštitim svoje rođeno dijete'', u suzama govori uznemirena i uplašena majka koja ne može vjerovati da je moguće to da nema zabrane prilaska, komunikacije, baš ničega.

U njoj je mjesecima rasla sumnja da se njezinu djetetu događa nešto zastrašujuće: ''Nisam dugo vremena shvaćala ništa jer on je bio moj kućni prijatelj 20 godina. Međutim, počeo je intenzivno dolaziti u jednom danu više puta u kuću. Moje dijete je brisalo poruke s mobitela, nije mi dala uopće uvid u te poruke, šifre je stavljala na mobitel.''

A onda se dogodio prijelomni trenutak u kojem je shvatila da nešto nije u redu u odnosu njezine osnovnoškolke i čovjeka koji joj lako može biti djed: ''Primijetila sam da on više zove nju nego mene. Cijelo to vrijeme meni mozak to nije dozvoljavao da je to tako jer to je moj prijatelj, mislim, taj čovjek je jeo za mojim stolom, moje ruke su ga grlile, i ja za njegovim. Stvarno, imala sam milijun posto povjerenja u njega.''

Pokušala je zaustaviti komunikaciju: ''Rekla sam mu da je najbolje da se on više s njom ne druži, ne viđa, a on je meni otvoreno rekao će se on i dalje s njom viđati i družiti bez obzira na mene i tu sam isključivo zabranila bilo kakav kontakt. Kupio joj je novi mobitel, dao joj 15 eura. To je sve mimo toga kad sam ja njemu striktno zabranila ikakav odnos sa mojim djetetom.''

Pročitajte i ovo Tko će nas liječiti? Ženi sa slomljenim kukom htjeli dati samo tabletu, ali ni nju nisu imali: "Samo su ispunili papirologiju i pozdravili se s nama"

''U policiji su mi rekli da nemaju vremena''

A onda je prelomila i pokušala prijaviti svoje sumnje: ''Došla sam u policiju. Međutim, rekli su mi da nemaju vremena, da imaju puno posla. Ja sam taj isti dan otišla na Centar za socijalnu skrb gdje su stvarno odradili svoj posao, stvarno su mi izašli u susret. Odmah idući dan bile smo pozvane u policijsku postaju na razgovor.''

Traumatično je to iskustvo i za dijete žrtvu i za roditelje. Stručnjaci upozoravaju da djeca koja su žrtve spolnog zlostavljanja i iskorištavanja o tome ne žele govoriti.

''Seksualno zlostavljanje nije nužno nasilni postupak, nasilni u psihičkom smislu, ne uvijek u fizičkom, tako da je moguće da zapravo seksualni zlostavljači utječu na djecu na način da razvijaju odnos da ih zavode, da ih obasipaju pažnjom, možda i poklonima i stvaraju odnos gdje zapravo dijete misli da želi sudjelovati u tome'', objasnila je klinička psihologinja Renata Ćorić Špoljar.

Stoga je zakonodavac vrlo jasno definirao posebno ranjive skupine, objašnjava sutkinja za mladež Lana Petö Kujundžić: ''Spolno zlostavljanje spolno iskorištavanje je vrlo jasno - do 18. godine si dijete. Imamo različita kaznena djela, naš zakonodavac je rekao - do 15. godine pa i s pristankom tog djeteta se smatra da je kazneno djelo jer djeca do 15. godine ne mogu davati dragovoljni pristanak jer nisu dovoljno zrela, bez obzira na to što im se sviđa neka starija osoba, bez obzira na to što ih ta starija osoba zavede, oni nemaju još dovoljno kapaciteta da uopće mogu pristati na tako nešto.''

Cijeli proces od prijave kaznenog djela preko ispitivanja do različitih faza samog kaznenog postupka traumatičan je za žrtve. Stoga je važno da se poštuju njihova prava.

Sutkinja objašnjava da dijete ima opunomoćenika, svog advokata, a s druge strane državni odvjetnik itekako treba pratiti i paziti poštuju li se sva prava djeteta - od dodjele odvjetnika djetetu žrtvi kojeg plaća država, pa sve do propisa da se dijete žrtva može ispitivati samo dva puta u postupku, da to bude putem audio-video uređaja, da se nadležna tijela moraju ponajprije rukovoditi najboljim interesom djeteta.

Pročitajte i ovo Teško obolio Koliko košta ljudski život? Hrvoje Rendulić čovjek je koji se neumorno borio za druge, sada se bori za vlastito zdravlje

''Bojim se za sigurnost svog djeteta jer on može nju maltene vidjeti na cesti i prići joj''

Proces je u ovom slučaju tekao onako kako bi trebao ići. Dijete je dobilo sva prava. ''Onda je on dobio istražni zatvor mjesec dana koji mu je produžen na par dana više dok se ne ispitaju svi svjedoci. S tim da se Državno odvjetništvo žalilo prvi put na to. Tražili su točku tri za bojazan od ponavljanja djela što je sudac istrage odbio pa se Državno odvjetništvo ponovno žalilo gdje je sudsko vijeće to odbilo i bila sam na Državnom odvjetništvu jer sam dobila informaciju da će on biti pušten nakon što su svi svjedoci ispitani, bez zabrane prilaska, bez ičega'', kazala je majka.

I to je ono što ju je izbezumilo. Dobila je samo savjet: ''Ako primijetim išta, da se obratim na policiju gdje sam ja rekla kako mislite da primijetim išta da se oni vide? Pa ne mogu ja ništa kad on nema zabranu prilaska.''

Što točno može prijaviti? Komuniciranje i kontaktiranje nije samo po sebi kazneno djelo, bez obzira je li netko osumnjičenik ili nije. ''A osumnjičen je za dva najteža kaznena djela pa mi to sve skupa nije jasno i bojim se za sigurnost svog djeteta jer on može nju maltene vidjeti na cesti i prići joj'', strahuje majka i dodaje: ''Svi smo užasno uznemireni, užasno. Moje dijete je žrtva kaznenog djela koje nije zaštićeno nimalo.''

Pročitajte i ovo Moje mjesto pod suncem Posebno mjesto koje pomaže drugima: "Kako očekivati da dijete bude dobro i pristojno u školi kad je zapravo gladno?"

Pita se gdje su sve te zaštite maloljetnika kojih su puna usta svih institucija? Struka polazi od pretpostavke da će svi uključeni u kazneni postupak od policajaca, državnih odvjetnika do sudaca imati dječja prava i sigurnost u primarnom fokusu, pogotovo kada se radi o djeci žrtvama mlađim od 15 godina.

''Državni odvjetnik u fazi do optuženja, dakle u vrijeme istrage i istraživanja, ima mogućnost da naloži mjere opreza - zabrana prilaza određenoj osobi žrtvi, zabrana komunikacije s tom žrtvom - tu se misli na telefon na bilo koju drugu komunikaciju koju može ispostaviti, može mu zabraniti odlazak na određena mjesta - na primjer, ne možete ići blizu škola, blizu vrtića, toliko i toliko metara od određenih zgrada, sve to može učiniti državni odvjetnik. On sve do optuženja ima vrlo jasnu mogućnost da to učini sam, čak to ne mora pitati suca istrage'', istaknula je Petö Kujundžić.

''Ja sam živa, ali sam iznutra mrtva jer mi je to preteško, ja se svaki dan 24 sata s time borim. Samo ne znam tko će odgovarati ako se nešto dogodi'', kazuje majka, a više detalja pogledajte prilogu reporterke Provjerenog Eme Branice.

Više detalja pogledajte prilogu reporterke Provjerenog Eme Branice.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr