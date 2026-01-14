Splitski policajac pušten iz bolnice nakon pomahnitalog napada u kojem je brutalno izboden

Splitski policajac Ante Križan (59) kojeg je početkom prosinca prošle godine na cesti u naselju Bilice desetak puta nožem izboo 18-godišnjak oporavlja se od opasnih ozljeda te je prošlog tjedna iz KBC-a Split pušten na kućnu njegu.

Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga potvrdila je da je policajac otpušten na kućnu njegu i dodala da je pred njim još dug put do potpunog oporavka.

Križan je 3. prosinca u 22.45 sati na putu prema kući čuo da su njegove kolege u potrazi za mladićem koji je nožem prijetio svojim ukućanima i govorio da će ih ubiti. Susreo ga je na Putu Mostina u gradskom naselju Bilice i pokušao ga zaustaviti no 18-godišnjak ga je desetak puta izboo po prsima i trbuhu te ga ostavio na cesti.

Liječnički tim Hitne medicinske pomoći prevezao ga je u KBC Split gdje su mu se danima borili za život. Bio je u kritičnom stanju, u induciranoj komi, priključen na aparate te je prošao nekoliko operativnih zahvata zbog višestrukih ozljeda opasnih po život.

Mladi napadač je uhićen ubrzo nakon napada, a s obzirom da je bio u teškom psihičkom stanju smješten je na psihijatriju. Nakon što je otpušten iz bolnice policija je nad njim provela kriminalističko istraživanje, a Županijsko državno odvjetništvo je pokrenulo istragu zbog pokušaja teškog ubojstva te mu je sud odredio istražni zatvor.

Križan, inače službenik splitske Prve policijske policijske, je 2021. zbog kvalitetnog obavljanja poslova kontakt policajca i potpore zajednici dobio Medalju Grada Splita.