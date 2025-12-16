Kerum iza rešetaka, hoće li ga Šuta smijeniti? "Nije na meni da komentiram institucije.."

Željko Kerum Božić bi mogao provesti u zatvoru. Bivši splitski gradonačelnik u ponedjeljak je izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom, nakon čega je otišao, a nije potpisao zapisnik o događaju.

Ono što je presudilo da ga sud na 14 dana smjesti iza rešetaka je to što je upravljao automobilom unatoč zabrani vožnje od dvije godine. Na sudu je Kerum priznao krivnju te izrazio žaljenje zbog cijelog događaja.

Kerum - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Kerum je predsjednik Nadzornog odbora gradske tvrtke Žnjan, a evo što je splitski gradonačelnik rekao o tome planira li ga smijeniti:

"Svima se događaju prometne nesreće. Ovdje je riječ da čovjek nije imao vozačku dozvolu. Institucije RH svoj dio posla obavljaju, a nije na meni da komentiram institucije", poručio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Nema tjedna, možda mjeseca u kojem se ne dogodi neka afera. S kim će biti u koaliciji, naravno s čovjekom koji opetovano radi prometne prekršaje i na kraju je završio u pritvoru. Čak ga ni vlastita žena tamo ne namjerava posjetiti jer je valjda i njoj više dosta", poručila je gradska vijećnica Centra Marijana Puljak.