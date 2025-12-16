Objavljeni novi detalji nesreće zbog koje je Kerum završio u zatvoru: Evo što se dogodilo

Splitsko-dalmatinska policija oglasila se prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Hrvatski građanski savez, koji je zbog svega završio u zatvoru na splitskim Bilicama.

Policija je, a da nije objavila njegov identitet, navela da je Kerum 12. prosinca u Splitu izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Do nesreće je došlo jer je vozio automobil prilaznim kolnikom i pokušao se uključiti u promet. Međutim, nije provjerio dobro provjerio stanje na cesti i udario je u desnu bočnu stranu drugog automobila.

Nakon prometne nesreće bivši je gradonačelnik krenuo automobilom unatrag na parkiralište, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima.

Policija je također objavila da je vozilom upravljao bez vozačke dozvole jer zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini od 1160 eura. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor.