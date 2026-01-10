Zima ne popušta: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva što nas čeka sljedećih dana

Nakon kiše, pa i one ledene, opasne posebno za promet, vrijeme se ipak smiruje. Oborina je bilo, no više je to bila obična kiša, i tu i tamo mokar snijeg. Sredinom dana sa sjeverozapada se počelo i razvedravati.

Porast temperature, uzrokuje topljenje snijega i tu bi sad, s obzirom na ono što nas čeka mogao nastati novi problem. Naime, jačanje anticiklone donosi nam još jedan val iznimno hladnog zraka s europskog kontinenta: uz to, ohlađivanju zemlje i zraka uz tlo doprinijet će i vedrina, a u noći na ponedjeljak u kopnenom području ponovno očekuju debeli minusi. Govorimo o -10, -15 stupnjeva. Ugaženi snijeg, i lokve, zaostatci vode na tlu će se zalediti pa ovaj put pažnja ide posebno pješacima: džepova leda može biti posvuda, nosite adekvatnu obuću koja se ne kliže i budite izuzetno pažljivi dok hodate.

Jutro:



Biti će iznimno hladna noć, temperatura se na kopnu ponovno može spustiti do -10, lokalno možda i niže, dok će na Jadranu biti većinom između 1 i 6 stupnjeva. Ujutro će prevladavati sunčano ili barem dijelom vedro, a samo u početku bi na kopnu još moglo biti povećane naoblake i tu i tamo poneka pahulja. Zbog smrzavanja ugaženog snijega, poledice i vrlo niske temperature na snazi je i Meteoalarm. Na Jadranu zbog jake i olujne bure koja podno Velebita prijepodne na udare može biti i orkanska. Putujete li, vodite računa o stanju u cestovnom i pomorskom prometu: poteškoća bi zbog vjetra moglo biti.

Središnja Hrvatska:

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će ponovno hladno, osjetno hladnije. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a dnevna temperatura će biti između -2 i nule.

Slavonija:

U istočnoj Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice, a u zapadnoj Slavoniji ponajprije i pretežno sunčano. Rijetko je moguća i poneka pahulja snijega. Puhat će umjeren, a na mahove prolazno i jak sjeverozapadni vjetar. Temperatura će cijeli dan biti ispod nule: ujutro -8, a u najmanje hladnom dijelu dana između -3 i -1 stupanj. Uz vjetar, osjet hladnoće bit će pojačan.

Sjeverni Jadran:

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne će prevladavati sunčano, no vjetrovito i hladno. Na vjetar tijekom dana treba računati u najvišim gorskim predjelima, ali i na cijelom Jadranu. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim, a podno Velebita prijepodne uglavnom i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura će u gorju biti oko -3, a na sjevernom Jadranu od 2 do 7 stupnjeva. No uz orkanske i olujne udare bure, činit će se hladnije.

Dalmacija:

U Dalmaciji će također prevladavati sunčano, isto uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, i tramontanu. Vjetrovito cijeli dan, temperatura će biti između 5 i 9 stupnjeva: u zaleđu samo 2, no kao i na sjevernom dijelu, bura će značajno i ovdje pojačavati osjet hladnoće, pa će u kombinaciji niske temperature i jakog vjetra u unutrašnjosti Dalmacije biti posebno hladno.

Tri dana kopno:

Hladnoća se nastavlja i u noći na ponedjeljak, još i jače, naime tad bi se živa u termometrima u kopnenom području mogla spuštati i ispod -15, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Tijekom dana ipak porast temperature, ali i postupan porast naoblake. Zapuhat će jugozapadnjak. To znači da će vrijeme u utorak biti promjenjivije, no oborine, uglavnom na granici kiše i snijega, bit će vrlo rijetke. Ne isključujemo mogućnost ledene kiše. Bit će sve manje hladno prema sredini tjedna, a u srijedu nas onda očekuje i više sunčanih razdoblja. Drugu polovicu tjedna opisali bi kao – mirna, ugodna zima.

Tri dana more:

I na Jadran u ponedjeljak stiže postupno naoblačenje sa zapada. U utorak će tako prevladavati oblačno, pri čemu na sjevernom dijelu mjestimice može biti kiše. Slično i u srijedu, no uz više sunčanih razdoblja. U ponedjeljak još u Dalmaciji umjerena i jaka tramontana, no vjetar brzo okreće na jugo i jugozapadnjak koji će puhati i prema sredini tjedna. S toplim južnim strujanjem, temperatura će i na moru postupno rasti.

Na snazi je ponovno i upozorenje na hladni val. Uz ono na buru i opasnost od poledice sutra i prekosutra, ovo upozorenje posebno se odnosi na kronične, osobito srčane bolesnike, i one koji zbog svog zdravstvenog stanja teško podnose niske temperature. Toplo se odjenite i pazite na sebe. I pazite na cesti.

Pogledajmo još kratki pregled vremena sutra u odabranim hrvatskim mjestima i gradovima.