Drama u Splitu: Gorio stan, vatrogasci pronašli muškarca

Šest pripadnika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita ugasilo je požar u stanu koji je izbio u prvoj minuti srijede u gradskom kvartu Brda te je iz njega izvuklo muškarca i predalo ga djelatnicima Hitne medicinske službe, doznaje se od vatrogasaca.

Vatra je buknula u prizemlju stambene zgrade u Ulici Ante Petravića, požar je lokaliziran za 20 minuta te ugašen u 00:30.

Detaljnom pretragom stana u unutrašnjosti je pronađena muška osoba, koju su vatrogasci uz asistenciju djelatnika Prve policijske postaje Split izvukli na sigurno iz zadimljenog prostora i predali na daljnju obradu djelatnicima HMS-a Split.

Još se utvrđuju uzroci požara, kao i težina ozljeda pronađenog muškarca.