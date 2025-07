FOTO Splićani na ulicama zbog broda punog azbesta: "Turci su ga odbili jer je opasan, pa je došao nama"

Splićani su se u utorak ujutro okupili ispred trgovačkog centra Joker kako bi održali prosvjed protiv dolaska broda Moby Drea u brodogradilište Brodosplit.

Riječ je o brodu dugom 183 metara i širokom gotovo 27 metara koji sadrži više od 250 tona azbesta u pregradnim panelima.

Tijekom planiranih radova na remontu u Brodosplitu predviđeno je uklanjanje pregradnih panela koji sadrže azbest – opasan materijal koji se u Hrvatskoj ne koristi od 2006. godine.

Organizatorica prosvjeda Dijana Stela Limić rekla je da su se građani okupili kako bi pokazali da se "ne može u ovaj grad primiti tuđi otpad jer mi nismo deponij".

"Lučka kapetanija uopće nije znala da ovaj brod dolazi niti su dali dozvolu za usidrenje."

Posjetila je i na dugogodišnji problem s azbestom u splitskoj okolici.

"Imamo dovoljno problema s azbestom koji traje desetljećima, a to najbolje znaju građani Vranjica. U Vranjicu od pet umrlih, u prosjeku ih je četvero od azbesta. Azbestne čestice se ne mogu ukloniti ni uništiti, one se šire i sada su ugroženi i Split, i Brač, i Omiš. Turska je ovaj brod odbila jer je smatrala da je opasan, a ono što nitko neće, to dolazi nama u Split."

Brod Moby Drea Foto: Tom Dubravec/Cropix

Imala je i poruku za vlasti.

"Vlastima ne vjerujemo. Nisu se zbrinule ni daleko manje količine otpada, vrlo smo nesigurni. Želimo da se brod vrati u rikverc odakle je došao. Split ne želi ovaj brod."

Brodosplit: "Azbest ne leti zrakom"

Kako bi smanjio tenzije i zabrinutost građana, glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić rekao je kako brod nije nakrcan azbestom, nego su u škveru ugovorili posao uklanjanja dva centimetra debelih panela u kojima se nalazi azbest.

"Azbest ne leti zrakom i ne ugrožava zdravlje, ni građana ni radnika. Posao uklanjanja će trajati dva mjeseca, paneli će se skladištiti u plastične folije, složiti na palete koje će ovlaštena koncesionarska tvrtka za zbrinjavanje otpada Ciak transportirati na nepoznatu lokaciju", kazao je Jurišić.

Ivošević: "Ovo je simbol korupcije"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević pridružio se prosvjedu gdje je održao i konferenciju za medije. S njim se medijima obratio i gradski vijećnik Igor Skoko. Upozorili su na opasnost uklanjanja i iskrcavanja azbesta.

Gradski vijećnik Bojan Ivošević na konferenciji o uklanjanju i iskrcavanju azbesta s talijanskog broda Moby Drea Foto: Nikola Brboleza/Cropix

"Ne treba podsjećati da je samo prije dvije godine Split imao problem onečišćenja zraka na području Sjeverne luke, tu je patilo zdravlje građana, a državne institucije su sve zataškavale. Prljavi poslovi, ruda s arsenom, a sada i azbest koji Grčka i Turska ne žele – danas biraju Split", rekao je Ivošević.

Dodao je i da u svemu vidi simboliku korupcije i rada izvan zakona, kao i da Split više nije grad u kojem se brodovi stvaraju, već grad u kojem se oni uništavaju.

Očito je da bi se u Turskoj i Grčkoj ovakvi poslovi obavljali po puno kvalitetnijim standardima i po većoj cijeni. Tada to očito nije opcija – opcija je Split", kazao je Ivošević.

Gradski vijećnik Igor Skoko na konferenciji o uklanjanju i iskrcavanju azbesta s talijanskog broda Moby Drea Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Skoko je oštro kritizirao gradsku vlast i novog gradonačelnika Tomislava Šutu.

"Gradonačelnik i cijela vertikala vlasti zasigurno su znali što se ovdje događa. Imali su sastanak s predstavnicima Brodosplita, a javnost o tome nije obaviještena. Sramotno je da ono što se ne može događati u Turskoj, događa se ovdje u Splitu", rekao je.

Hitno je zatražio reakciju svih nadležnih tijela, kao i izmjene u ugovoru o koncesiji Brodosplita.