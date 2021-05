Branko Sajković, župnik Župe Marije Pomoćnice u međimurskom Strahonincu, navodno je od vjernika posudio više stotina tisuća kuna, a sve je dospjelo u javnost nakon što su ogorčeni vjernici odlučili istupiti u medijima.

Jedna je stanovnica Strahoninca tako za portal medjimurski.hr kazala kako je župniku posudila 10.000 kuna, a tvrdi kako mu je novac dalo više od 20 vjernika.

"Velečasni Sajković obilazi odabrane imućnije obitelji u Strahonincu i posuđuje novac. Ja sam mu posudila 10 tisuća kuna i obećao je to vratiti još prošlog tjedna, ali nije. I ne samo to, tražio je još. Ljudi šute o tome, ali koliko ja znam, više od 20 ih je tako nasamareno. Mi ćemo se udružiti i idemo prvo do njega, a onda ćemo sve prijaviti policiji. Sad se skriva od nas, glumi patnika", ispričala je vjernica.

Varaždinski biskup, mons. Bože Radoš za medjimurski.hr kazao je kako je razgovarao sa župnikom Sajkovićem.

"On tvrdi da je u financijske probleme ušla njemu draga osoba i on joj je na sve moguće načine pokušao pomoći. Svjestan je da je pogriješio i da će za dva do tri dana sav novac vratiti", kazao je biskup Radoš.

Nakon što je priča procurila u javnost, novac je vraćen župljanima, a župnik se javno na nedjeljnoj misi ispričao za svoju nesmotrenost.



"Dragi župljani, svi znate što se događalo posljednjih dana. Žao mi je što je sve tako ispalo, ali to mi je bila jedna životna škola. Još se jednom ispričavam svima", poručio je svećenik. Nakon toga nastao je muk, a onda je uslijedio gromoglasan pljesak svih vjernika koji su bili na nedjeljnoj misi u povodu prve pričesti.